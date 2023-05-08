«الياه سات» تسجل إيرادات قياسية خلال الربع الأول من 2023

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت اليوم شركة الياه للاتصالات الفضائية، المزود الرائد لحلول الاتصالات الفضائية، عبر الأقمار الصناعية في الإمارات، والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن نتائجها المالية الموحدة لفترة الربع الأول من العام 2023 المنتهية 31 مارس 2023.

وحافظت الشركة على النمو المتواصل في الإيرادات، والأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، وصافي الدخل، بنسبة 2% و4% و35% على التوالي، وعلى أساس سنوي وارتفعت الأرباح المطبعة قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء وصافي الدخل المُطبع 8% و46% على التوالي.

ووصلت إيرادات الشركة خلال الربع الأول من العام 2023 إلى 369 مليون درهم (100 مليون دولار) للمرة الأولى في تاريخها، ما يعكس بالأساس قوة أداء الشركة، وبخاصة قطاع «الحلول المُدارة»، إذ سجل نمواً كبيراً في إيراداته بنسبة 29% على أساس سنوي، وصولاً إلى 72 مليون درهم (20 مليون دولار).

وحافظ قطاع «البنية التحتية»، وهو أكبر قطاعات أعمال المجموعة، على تحقيق عوائد مستقرة يمكن التنبؤ بها، حيث وصلت إيراداته إلى 220 مليون درهم (60 مليون دولار)، بزيادة 1% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وواصلت الشركة زيادة توزيعات الأرباح السنوية لعام 2023، بنسبة 2% على الأقل لتصل إلى 16.46 فلساً (4.48 سنتات) لكل سهم، أي ما يوازي 402 مليون درهم (109 ملايين دولار)- استناداً إلى آخر سعر إغلاق للسهم فإن هذا يعني عائداً سنوياً لتوزيعات الأرباح بنسبة تزيد على 6%، وهو من بين أعلى العائدات التي توفرها الشركات المساهمة العامة المدرجة في الأسواق المالية لدولة الإمارات.

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