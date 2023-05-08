«حرة الحمرية» تشارك في «مؤتمر تكنولوجيا الحقول البحرية» بأمريكا

المصدر: تكساس - البيان

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سجلت هيئة المنطقة الحرة بالحمرية في الشارقة، مشاركة متميزة في «مؤتمر ومعرض تكنولوجيا الحقول البحرية 2023» الذي اختتم أخيراً في مدينة هيوستن تكساس في الولايات المتحدة الأمريكية، على صعيد تعزيز سبل التعاون مع كبرى المؤسسات والشركات العالمية العاملة في قطاع النفط والغاز، واستعراض فرص الاستثمار النوعية في هذا القطاع التي تقدمها المنطقة، وما توفره من ممكنات وحوافز داعمة لهذا الاستثمار.

وترأس وفد الهيئة سعود سالم المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية، وحرصت منصة الهيئة على مدار أربعة أيام، على تعريف زوار الحدث العالمي والجهات المشاركة بالقيمة الاستثمارية التي تقدمها المنطقة الحرة بالحمرية ورؤيتها واستراتيجيتها المتبعة لضمان تحقيق النمو المستدام للمستثمرين لديها، فضلاً عن الحوافز والامتيازات التمكينية التي تقدمها في قطاع النفط والغاز، والبيئة الاستثمارية المثالية والبنية التحتية التي تستوعب احتياجات ومتطلبات الشركات العاملة في هذا القطاع، عن طريق منظومة خدمات لوجستية ومزايا استثنائية، إلى جانب موقع استراتيجي بالقرب من ميناء الحمرية يوفر خدمات تصدير واستيراد المواد الخام لصناعة النفط والغاز والبتروكيماويات، مما جعلها قاعدة صناعية متميزة للشركات العالمية المعروفة.

مواكبة التطورات

وقال سعود سالم المزروعي: إن مشاركتنا في هذا الحدث العالمي تأتي ضمن جهود الهيئة وخططها الاستراتيجية لمواكبة أحدث التوجهات والتطورات الحديثة في قطاع النفط والغاز لنقلها إلى المستثمرين لدينا، لا سيما وأن المنطقة الحرة بالحمرية تعد مركزاً ووجهة رئيسية لكبرى الشركات العاملة في هذا القطاع على مستوى منطقة الشرق الأوسط، حيث تضم أكثر من 1200 شركة من أهم اللاعبين الرئيسين في هذه الصناعة، كما تعتبر المنطقة ثاني أكبر مركز للبتروكيماويات في دولة الإمارات، وتتميز بموقعها الاستراتيجي وسهولة الوصول من خلالها إلى الأسواق الرئيسية، وتقدم مجموعة من الحلول المتكاملة لمشاريع التنقيب والإنتاج والتكرير، وهو ما يفتح فرصاً جديدة وواعدة للعاملين في هذا القطاع بفعل توفر المقومات اللازمة للنجاح والبنية التحتية التي تجعل المستثمرين قادرين بقوة على المنافسة في الأسواق العالمية.

وأضاف المزروعي: حققت مشاركتنا في «مؤتمر ومعرض تكنولوجيا الحقول البحرية 2023»، نجاحاً ملحوظاً واستقطبت منصتنا من خلال اللقاءات المباشرة ممثلين من أهم الشركات العالمية الذين تعرفوا عن قرب على العروض الاستثمارية القيّمة التي نقدمها، والتي صممناها لتمكين المستثمرين الحاليين والمحتملين من تحقيق طموحاتهم وأهدافهم في النمو والتطور بسهولة وتحقيق العائد المطلوب، كما شكّل هذا الملتقى العالمي الكبير الفرصة لنا لتبادل الخبرات والمعلومات مع الشركات والمؤسسات الرائدة في قطاع النفط والغاز والتعرف على احتياجات مجتمع الأعمال في هذا القطاع الحيوي لابتكار وتطوير خدمات جديدة تلائم متطلباتهم.

يشار إلى أن «مؤتمر ومعرض تكنولوجيا الحقول البحرية 2023»، الذي انطلق في العام 1969م يعد الحدث الأبرز من نوعه على مستوى العالم الذي يجمع المتخصصين في قطاع الطاقة لتبادل الأفكار والآراء وتعزيز المعرفة العلمية والتقنية للموارد البحرية والمسائل البيئية، كما شهدت نسخة عام 2023 مشاركة أكثر من 24 ألف متخصص في قطاع الطاقة من 100 دولة حول العالم، وتم تقديم أكثر من 300 عرض تناولت مجالات ذات صلة في قطاع تكنولوجيا الحفر البحري والتنقيب والإنتاج والبيئة من 100 متحدث رسمي مشارك، فضلاً عن مجالات النفط والغاز والصناعات الفرعية ذات الصلة ومصنعي المعدات ومقدمي الخدمات لأحدث التطورات التكنولوجية في فئات مثل: الحفر والاستكشاف والتصنيع والأجهزة وكيماويات حقول النفط، والتحكم في التلوث، والعمليات، والإنتاج، ومصادر الطاقة المتجددة وغيرها.

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