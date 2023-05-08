«مُزن» للذكاء الاصطناعي تتوسع إقليمياً عبر مقرها بالإمارات

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة «مُزن» السعودية، وهي الشركة الرائدة في مجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي للمؤسسات، عن توسع إقليمي الذي من شأنه أن يساعدها في لعب دور رئيسي في أسواق الذكاء الاصطناعي والتمويل والتكنولوجيا المالية المزدهرة في دول المنطقة من خلال مكتبها في الإمارات العربية المتحدة.

وجاء ذلك خلال قمة دبي للتكنولوجيا المالية، التي عُقدت في مدينة جميرا بإمارة دبي، حيث تحدث كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة «مُزن» حول الحاجة إلى تقنيات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ومنع الاحتيال المالي. وإن توسع شركة «مُزن» في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال مكتبها الكائن في دولة الإمارات، من شأنه أن يقدم نهجًا مبتكرًا للامتثال التنظيمي وحلولًا لمكافحة الاحتيال تعمل بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المتطورة. وتستهدف هذه الحلول المؤسسات المالية مثل البنوك والبنوك الرقمية وشركات التكنولوجيا المالية وغيرها من المؤسسات المالية الكبرى، حيث إنها تُسهّل رؤية الصورة بأكملها وتحديد أنماط السلوك المشبوهة في حينها.

وذكر الدكتور محمد الحسين، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «مُزن»: «لقد قطعت دولة الإمارات العربية المتحدة أشواطًا كبيرة في تعزيز امتثالها لمكافحة غسيل الأموال ومكافحة الاحتيال المالي وسوف يسهم دخول الشركة في السوق الإماراتية في تسريع هذه الجهود». وأضاف قائلاً: «يسعدنا بدء فصل جديد من رحلة نمو الشركة في المنطقة من خلال مكتبنا الكائن في دولة الإمارات العربية المتحدة. ونحن نتطلع إلى التعاون مع المؤسسات المالية البارزة في هذه الأسواق وتعزيز موقفها بشأن الامتثال ومواصلة تحسين استقرار القطاعات المالية في الدولة من خلال حلول مكافحة الاحتيال التي تبتكرها شركتنا. وتؤمن شركتنا إيمانًا راسخًا بأن جهودنا المشتركة تسهم في مبادرات التنويع الاقتصادي التي تطلقها الحكومة ولن تدخر جهدًا لتحقيق ذلك».

وتجمع قمة دبي للتكنولوجيا المالية الشركات والحكومات وقادة الفكر من أجل التواصل معًا والعمل عن كثب لتطوير التكنولوجيا ووضع اللوائح وتحديد أفضل الممارسات بهدف تسريع الابتكار في القطاع المالي.

وتلعب منصة فوكال من مُزن القائمة على الذكاء الاصطناعي، التي تعمل على الحد من المخاطر وتعزيز عمليات الامتثال، دورًا مهمًا في مكافحة الجرائم المالية في المنطقة وتعزيز عمليات الامتثال في هذا القطاع. وتفحص منصة فوكال العملاء ومعاملاتهم وتراقبها من خلال مطابقة الأسماء بالذكاء الاصطناعي وتطابقها مع أكثر من 1300 قائمة للشخصيات المعرضين سياسيًا التي تُحدّث تلقائيًا من أجل المساهمة في استيفاء معايير مكافحة غسل الأموال ومعايير خدمات «تعرّف على عميلك»، «تعرّف على شركتك».

وتُحدد منصة فوكال لمكافحة الاحتيال الأنماط المشبوهة بشكل استباقي وتمنع المجرمين من النجاح في الاحتيال على المؤسسات وعملائها عن طريق تأكيد هوية المستفيدين تلقائيًا من خلال التحقق من مدخلات البيانات مع سجلات حساب الوجهة.

وتجمع منصة فوكال بين مجموعة كبيرة من نقاط البيانات لتقييم المخاطر (المتعلقة بالاحتيال وغسيل الأموال على حد سواء) التي تعمل على أتمتة الإجراء المخصص. ويتخذ العملاء الذين يستخدمون منصة فوكال من مُزن قرارات استراتيجية مستنيرة ويمتثلون بشكل سريع ويستمرون على هذا المنوال، إلى جانب زيادة كفاءة الفريق وتقليل زمن الفحص والتحقق بنسبة تصل إلى 95 %.

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