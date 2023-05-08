مكتوم بن محمد: دبي مستقبل التكنولوجيا المالية

المصدر: البيان

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أكد سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية،أن دبي هي مستقبل التكنولوجيا المالية وفق رؤية أجندتها الاقتصادية D33 وستصبح قريباً أحد أهم 4 مراكز مالية على مستوى العالم

وقال سمو في تغريدة على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "شهدت اليوم انطلاق النسخة الأولى من قمة دبي للتكنولوجيا المالية التي ينظمها مركز دبي المالي العالمي وتفتح أبوابها لـ 100 جهة عارضة و120 متحدثاً وخبيراً من أكثر من 50 دولة، وسيتم خلالها إبرام أكثر من 20 مذكرة تفاهم لدفع عجلة مستقبل القطاع المالي والابتكار في المنطقة مع شركاء عالميين في القطاع الذي ستصل قيمته إلى 266.9 مليار دولار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا بحلول العام 2027. دبي هي مستقبل التكنولوجيا المالية وفق رؤية أجندتها الاقتصادية D33 وستصبح قريباً أحد أهم 4 مراكز مالية على مستوى العالم كما يريدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم."

مكتوم بن محمد: شهدت اليوم انطلاق النسخة الأولى من قمة دبي للتكنولوجيا المالية التي ينظمها مركز دبي المالي العالمي وتفتح أبوابها لـ 100 جهة عارضة و120 متحدثاً وخبيراً من أكثر من 50 دولة

pic.twitter.com/EGa084qRDo — صحيفة البيان (@AlBayanNews) May 8, 2023

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