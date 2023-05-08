مليارا درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

المصدر: وام

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من ملياري درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 561 مبايعة بقيمة 1.83 مليار درهم، منها 36 مبايعة للأراضي بقيمة 425 مليون درهم و525 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.4 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 120 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 70 مليون درهم في منطقة الحبية الأولى تليها مبايعة بقيمة 38 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 9 مبايعات بقيمة 24 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 5 مليون درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 4 مبايعة بقيمة 184 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 60 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 53 مليون درهم في منطقة جزيرة 2 وأخيرا مبايعة بقيمة 46 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 74 مبايعة بقيمة 78 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 66 مبايعة بقيمة 316 مليون درهم وثالثة في برج خليفة بتسجيلها 57 مبايعة بقيمة 227 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 173.8 مليون درهم منها 20 رهن أراض بقيمة 25.47 مليون درهم و81 رهن فلل وشقق بقيمة 148.33 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة منخول بقيمة 23 مليون درهم وأخرى في منطقة مجمع دبي للاستثمار الثاني بقيمة 20 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 24 هبة بقيمة 54.14 مليون درهم كان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 15 مليون درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 9 ملايين درهم.



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