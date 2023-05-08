«هايتك دبي 2023» يبحث دور الذكاء الاصطناعي في تطوير مستقبل الضيافة

المصدر: دبي – البيان

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أعلنت شركة هوسبيتاليتي فاينانشيال أند تكنولوجي بروفيشنالز، عن إقامة مؤتمر ومعرض تكنولوجيا قطاع الضيافة هايتك دبي لعام 2023، أكبر مؤتمر متخصص بالتحول التكنولوجي لمساحات قطاع الضيافة في العالم، وذلك يومي 23 و24 مايو، في مركز دبي التجاري العالمي. ويسلط المؤتمر الضوء هذا العام على دور الروبوتات والأتمتة والذكاء الاصطناعي في تطوير مستقبل قطاع الضيافة.

ويُقام المؤتمر في إطار فعاليات معرض الفنادق الممتدّ لثلاثة أيام، ويجمع عدداً من القادة في مجالي التكنولوجيا والضيافة من جميع أنحاء المنطقة والعالم، لاستعراض توجهات التكنولوجيا الناشئة الجديدة، التي أصبحت ضرورية لمواكبة تطلعات العملاء والضيوف، إلى جانب تحقيق أهداف الاستدامة، وتعزيز تنافسية القطاع، واستقطاب المواهب والحفاظ عليهم. وتعليقاً على هذا الموضوع، قال كارسون بوث، الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى شركة هوسبيتاليتي فاينانشيال أند تكنولوجي بروفيشنالز، المنظمة لمؤتمر هايتك: «يرى صنّاع القرار في قطاع الضيافة، أن التكنولوجيا تمثل عاملاً أساسياً لتحقيق التحول الرقمي على مستوى القطاع. ولا يقتصر دور التكنولوجيا على توفير خدمات الحجز والأنظمة التشغيلية، بل أصبحت جزءاً رئيساً من استراتيجيات الأعمال، ما يؤكد أهمية المؤتمر، لكونه يوفر منصة مثالية، تتيح لمختلف القطاعات اكتساب الرؤى والإلهام والتوجيه حول كيفية توظيف التقنيات الذكية لصالحهم».

وأكد طارق فالاني نائب الرئيس الأول لشؤون التكنولوجيا لدى مجموعة أكور، والمستشار في مؤتمر هايتك دبي، أن التكنولوجيا تشكل محركاً رئيساً في القطاع، وأضاف قائلاً: «تؤدي المنصات المبتكرة دوراً محورياً في مساعدة القطاع على التكيف مع مجريات الأحداث لما بعد أزمة كوفيد 19، لا سيما مع الزيادة المستمرة في الطلب على السفر. وينبغي على شركات الضيافة اليوم، اعتماد الحلول الرقمية لتسهيل عمل موظفيها وتعزيز خدمة العملاء، إلى جانب تحسين تنافسيتها، ومواكبة متطلبات السوق المتغيرة باستمرار.

«وتستعد منصة المتحدثين ضمن المؤتمر هذا العام، للخوض في القضايا والموضوعات والابتكارات التكنولوجية الرئيسة المؤثرة في قطاعنا، بما فيها تجارب الضيوف غير التلامسية والتكنولوجيا الصديقة للبيئة والحلول المتقدمة المخصصة لتعزيز الإيرادات».

ويعتزم سانجاي شارما رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات لدى مجموعة جميرا، والمستشار والمتحدث في معرض هاتيك دبي 2023، المشاركة في جلسة حوارية حول الابتكارات غير التلامسية في قطاع الضيافة، للحديث حول الجوانب الإيجابية والسلبية التي تحملها هذه التقنيات للقطاع. وأوضح شارما قائلاً: «سنعمل على دراسة جدوى هذا التحول الرقمي واسع النطاق من منظور خبراء القطاع، مع تحديد كيفية الاستفادة منه في تعزيز تجارب العملاء، وفق أكثر الطرق المربحة». كما يضم المعرض جلسة حوارية ثانية في وقتٍ لاحق، يديرها الدكتور سانجاي نادكارني مدير الابتكار والبحث في أكاديمية الإمارات لإدارة الضيافة، والتي تبحث في التقنيات غير التلامسية الحالية، وكيفية تكاملها للارتقاء بتجارب الضيوف.

ويشهد المؤتمر أيضاً إقامة جلسة حوارية خاصة، يديرها محمد القاسم مدير المبيعات وتطوير الأعمال لدى الاتحاد للطيران، والشريك الإداري لفندق ذا مانور من جيه إيه، للبحث في التقنيات المستدامة والصديقة للبيئة، وسُبل تطويرها للاستفادة منها في تعزيز تجارب المسافرين.

ويتناول المؤتمر أهمية استخدام معلومات الأعمال وتحليلات البيانات في تسريع وتيرة العائدات، بما في ذلك تحديد الأسعار المدروسة، وذلك من خلال جلسة حوارية تديرها جوديث كارترايت، المؤسس والمدير الإداري لشركة بلاك كورال للاستشارات، ورئيس المجلس الاستشاري لتحسين الإيرادات لدى الجمعية العالمية لخدمات المبيعات والتسويق في قطاع الضيافة، والعضو المشارك في الجمعية الدولية لمستشاري الضيافة.

وشهد مؤتمر هايتك دبي 2023، انضمام جهتين راعيتين جديدتين، وهما شركة كولكس إكو360 المحدودة، لإدارة الطاقة في المملكة المتحدة وهواوي. وتستعد كوليكس إكو360، التي تركز على حلول الضيافة المستدامة، لاستعراض اثنتين من مجموعاتها المتميزة، والحاصلة على براءات اختراع من حلول التدفئة والتهوية والتكييف، بما فيها أجهزة تنقية الهواء الداخلية التي تعزز من جودة الهواء، وتقضي على الروائح الكريهة والدخان ومسببات الأمراض المنقولة بالهواء من مركبات عضوية متطايرة، وبكتيريا وفيروسات وفطريات. كما تقدّم الشركة وحدات التبريد الداخلي باسيف بلازما، التي لا تحتوي على مروحة، وتستخدم درجة حرارة الماء المبرد في المبنى للحفاظ على درجة الغرفة ثابتة عند 23 درجة مئوية، ما يقلل بشكل كبير من استهلاك الطاقة حتى 35 % كيلواط بساعة سنوياً، ويطيل من عمر المعدات، ويسهم بالتالي بتخفيض انبعاثات الكربون، وأحمال محطة التبريد، والطلب العالي على الطاقة في المباني.

ومن جهتها، تستعرض هواوي أحدث حلولها المخصصة للشركات، بما يسهم في تعزيز تجارب الضيوف في قطاع الضيافة، من خلال شبكات ذكية ذات نطاق ترددي فائق وكفاءة في استخدام الطاقة. وفي هذا السياق، أوضح جياوي ليو، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي في دولة الإمارات العربية المتحدة: «تسعدنا المشاركة في مؤتمر ومعرض تكنولوجيا قطاع الضيافة هايتك دبي لعام 2023، لاستعراض أحدث حلولنا، والانضمام إلى جلسات حوارية مع أبرز صناع القرار في القطاع. وتواصل هواوي، بصفتها المزود العالمي الرائد للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأجهزة الذكية، تمكين التحول الرقمي والنهوض بقطاع الضيافة من خلال الخدمات الرقمية الذكية والاتصال الفائق، وغيرها من العمليات ذات الكفاءة العالية».

ومن المقرر أن يستضيف مؤتمر هايتك دبي مسابقة رواد الأعمال X20، التي تحتضن الشركات الناشئة الطامحة لإحداث نقلة نوعية في قطاع الضيافة، من خلال حلولها المبتكرة. ويتنافس المشاركون أمام لجنة من خبراء القطاع والمستثمرين للحصول على جائزة مالية قدرها 2500 دولار أمريكي.

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