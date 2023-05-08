28 ألف مشارك في معرض الترفيه بدبي 23 مايو

المصدر: دبي – البيان

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كشفت دي إم جي إيفنتس، الشركة الدولية الرائدة في تنظيم الفعاليات، عن استضافة قمة السبا والعافية ضمن فعاليات معرض الترفيه الممتدّ من 23 وحتى 25 مايو 2023 والذي تنظمه الشركة، إذ سيجتمع قادة قطاع السبا والعافية من جميع أنحاء الشرق الأوسط والعالم في دبي، وفي مقدمتهم تكنو جيم وماتريكس وكروس أوفر لودج، لاستعراض أحدث الابتكارات التكنولوجية وحلول الاستدامة وتوجهات المستهلكين التي ترسم ملامح مرحلة جديدة من النمو للقطاع.

وتجمع معارض الفنادق ووركسبيس وإندكس المنعقدة في موقع معرض الترفيه نفسه ضمن مركز دبي التجاري العالمي 28 ألف مشارك من أبرز خبراء القطاع على مدار ثلاثة أيام، وتركز قمة السبا والعافية 2023 على وضع خطط استراتيجية قائمة على التكامل بين حلول التكنولوجيا المصممة لخدمة المستهلكين وتقنيات تعزيز الاستدامة وأفضل الطرائق اللازمة لمواكبة تفضيلات العافية المتغيرة لجيل الألفية. وتأتي استضافة القمة في وقتٍ يتوقع فيه المحللون انتعاشاً كبيراً لقطاع السبا والعافية العالمي بعد انتهاء أزمة كوفيد-19، ومن ذلك تحقيق إيرادات تتجاوز 1.062 مليار دولار أمريكي بحلول سنة 2025.

وتوفر القمة للحضور فرصة الاطلاع على خطة دبي الرامية لجعلها وجهة سياحية رائدة عالمياً لتجارب العافية، إذ سيلقي محمد المهيري، مدير إدارة السياحة الصحية بهيئة الصحة بدبي، كلمة مهمة عن التحول النموذجي في أولويات خيارات السفر للضيوف نحو سياحة العطلات المتمحورة في تجارب العافية. وبيّن المهيري: «نفخر بكون دبي من وجهات السياحة الصحية الرائدة إقليمياً وعالمياً، حيث تحتضن الإمارة أبرع الأطباء والخبراء من أصحاب المؤهلات الرفيعة والتخصصات المتنوعة التي تتراوح من العمليات الجراحية الدقيقة إلى الفحوص الوقائية والحلول التجميلية ضمن مؤسساتٍ معتمدة دولياً توفر منهجيةً شاملة لسبل الرعاية وتضمن تجربةً ترقى لأعلى المستويات العالمية».

كما ستستعرض القمة سُبل الاستفادة من توجهات الاستدامة في قطاع العافية باعتماد العلاجات والتجارب الصديقة للبيئة، فضلاً عن اعتماد التكنولوجيا الخضراء وعالية الكفاءة من ناحية التكلفة والعمليات التي تساعد على ترشيد استهلاك الطاقة. وتشهد القمة نقاشاً ملهماً في موضوع الاستدامة بمشاركة جوليا فاليري، المديرة العالمية للأعمال والشراكات لدى بليس ناو جلوبال؛ وصامويل نجوروج، مدير قسم الجودة لدى فندق ومنتجع جبل علي.

وستستضيف قمة السبا والعافية جلسة حوارية لتسليط الضوء على أهمية دمج التقنيات المخصصة لخدمة المستهلكين في القطاع، وتتولى قيادة النقاش تيريزا وينكلر، مديرة السبا والعافية لدى مجموعة فنادق ماندارين أورينتال؛ وميرزا إبراسيفيتش، مديرة الترفيه والسبا في فندق ومركز مؤتمرات لو ميريديان دبي.

وبدورها، قالت ميرزا إبراسيفيتش: «تؤدي التكنولوجيا دوراً محورياً في تطور القطاع، إذ أسهمت في توفير فرصٍ وإمكانات جديدة، ولا سيما في مجال تخصيص الخدمات، ولكنها حملت في الوقت نفسه أخطاراً معينة على جوانب الأمان وغيرها ولذا، يتوجب علينا إيجاد توازنٍ بين اعتماد حلول التكنولوجيا وتوفير الحماية من الأخطار لإبقاء القطاع في دائرة المنافسة كما تساعدنا التكنولوجيا التي تركز على الإنسان على توظيف أحدث الابتكارات التكنولوجية لإثراء تجارب العملاء وتعزيز نمو الأعمال بتقليل التكاليف، وبذلك يتوجب علينا جميعاً اليوم تحديد الخيارات المناسبة ومتطلبات التدريب، مع إيجاد طرائق لتسويق هذه التقنيات وضمان سلامة العملاء وأمانهم».

كما ستسلّط القمة الضوء على عالم الميتافيرس الذي يلقى اليوم اهتماماً واسعاً، إذ سيتحدث ساجيف ناير، مؤسس منصة ليموفيرس العالمية للربط بين الباحثين عن تجارب الصحة والعافية ومقدميها، عن العائد المحتمل على الاستثمار من دمج تكنولوجيا الميتافيرس في قطاع العافية، مؤكداً أن الميتافيرس يشكل الخطوة المرتقبة التي ستحدث نقلة نوعية في القطاع.

وأضاف ناير قائلاً: «تساعد تقنيات الميتافيرس خبراء الصحة والعافية على تقديم الرعاية الصحية المخصصة لعملائهم، ما يدفع عدداً كبيراً من المتخصصين والأطباء وعلماء النفس والمستشارين وخبراء اللياقة البدنية والمدربين الرياضيين ومختصّي التغذية والخبراء في عالم الرعاية الصحية والعافية إلى التواصل معنا والاستفادة من منصة ليموفيرس».

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