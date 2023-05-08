«عالم القهوة - دبي» يطلق دورته الثالثة يناير 2024

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت دي إكس بي لايف (DXB Live)، ذراع تقديم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة في مركز دبي التجاري العالمي، موعد انطلاق الدورة الثالثة من معرض عالم القهوة - دبي، (World of Coffee - Dubai)، الذي تنظّمهُ بالتعاون مع جمعية القهوة المختصّة، في الفترة من 21 إلى 23 يناير 2024، في قاعات زعبيل 4، 5، 6 في مركز دبي التجاري العالمي، بزيادة 50 % في المساحة، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته الدورة الثانية للمعرض، التي أقيمت في شهر يناير الماضي، واجتذبت أكثر من 10,000 زائر متخصص، و1,500 شركة عارضة وعلامة تجارية من 44 دولة من جميع أنحاء العالم.

وقد شاركت دي إكس بي لايف في شهر أبريل الماضي، بمعرض القهوة المختصة «اسبشياليتي كوفي إكسبو - بورتلاند»، الذي أقيم في ولاية بورتلاند الأمريكية، للترويج للمعرض، ودعوة مجموعة من الشركات والعلامات التجارية العالمية للمشاركة به.

تعزيز مكانة دبي

وبهذه المناسبة، قال خالد الحمادي، النائب الأول للرئيس في دي إكس بي لايف: «يُمثّل معرض عالم القهوة – دبي، حدثاً سنوياً مهماً على أجندة الفعاليات العالمية، ويشارك به آلاف المختصّين والروّاد والخبراء، وتواصل دبي من خلاله تعزيز مكانتها كمركز إقليمي مهمّ لهذه الصناعة العالمية، وزيادة مجالات التعاون بين المعنيين»، وأضاف: «نحن حريصون على المشاركة في الفعاليات العالمية، والتواصل مع كل أطراف الصناعة، وجمعهم تحت سقف واحد، للاستفادة من الفرص التجارية المتاحة، والتعرّف إلى آخر المستجدات والأبحاث، واستعراض أحدث منتجات وتصاميم وماكينات تصنيع وتحميص وطحن حبوب القهوة، والمشاركة في المسابقات المحلية والعالمية».

فعاليات وأنشطة

تضمُّ الدورة الجديدة العديد من الفعاليات والأنشطة والمسابقات، التي تُبرز مهارات صُنَّاع القهوة، أهمها فعالية «كابينغ روم» و«روسترز فيليدج» و«برو بار»، التي تستقبل زوَّار المعرض على مدى أيامه الثلاثة، وتتيح لهم التعرّف إلى أصناف القهوة، وطرق تحميصها وتحضيرها في مناطق مختلفة من العالم، ومشاهدة عروض الباريستا، وتذوُّق مشروبات القهوة، كما تشمل فعاليات المعرض إقامة عدد من المحاضرات وورش العمل المهمّة، التي يُقدِّم خلالها الخبراء والروَّاد معارف وأفكار متنوّعة حول القطاع، والموضوعات المتعلّقة بتجارة القهوة وصناعتها، وهذا إلى جانب إقامة مسابقات متنوّعة للتعريف بالمنتجات الجديدة، وتكريم أصحاب التصاميم الإبداعية الاستثنائية.

دعم ومساندة

من جهته، قال خالد الملا رئيس مجلس إدارة جمعية القهوة المختصّة - فرع الإمارات: «يسرّنا أن يشهد معرض عالم القهوة - دبي، هذا الزخم المتزايد عاماً بعد عام، ونحن على ثقة أن إقامة هذا الحدث في دبي، وما يشهده من زيادة متواصلة في مشاركة الشركات والعلامات التجارية العالمية، سوف ينعكس بشكل إيجابي على نمو أعمال هذه الشركات والعلامات، ويعزز ّ قدراتها، خاصة مع الدعم والمساندة التي يلقاها أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسّطة من روّاد القطاع والخبراء، عبر ما يُقدّمونه لهم من خبراتهم، وخلاصة تجاربهم، في ورش العمل والمحاضرات التي تغطّي مختلف جوانب الصناعة».

معارف حديثة

من جانبها، قالت شوق بن رضا مديرة المعرض: «يشكِّل معرض عالم القهوة ملتقى سنوياً بارزاً، يُسلِّط الضوء على أهم القضايا والتطوّرات في قطاع القهوة على مستوى المنطقة والعالم، ويبحث فيه قادة القطاع آفاق النموّ المستقبلي لصناعة القهوة، التي تُعدّ المنتج الثاني الأكثر تداولاً على وجه الأرض (بعد النفط)، ويبرز المعرض التزام الشركات العالمية وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بدعم أساليب الاستدامة والصحة في قطاع القهوة، من خلال تبنّي المعارف الحديثة والتقنيات المتطوّرة للارتقاء بجودة القهوة في جميع المراحل، بداية من زراعة حبوب البن ووصولاً إلى السوق».

دبي مركز إقليمي

يهدف المعرض التجاري السنوي إلى جعل دبي مركزاً إقليمياً وعالمياً في صناعة القهوة، عبر تعزيز التواصل بين جميع العاملين في هذا القطاع، من روّاد ومنتجين ومصنّعين وتجّار، ومزارعين، وخبراء دوليين، وموزعين، وشركات صغيرة ومتوسّطة، وأصحاب مقاهٍ، ومحامص، ومسؤولي فنادق ومتاجر ومراكز تسوّق، ومحبِّي ومتذوِّقي القهوة والباريستا من جميع أنحاء العالم.

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