عزيزي تطلق مشروعها "عزيزي فيستا" في مدينة دبي للاستوديوهات

المصدر: البيان

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أطلقت عزيزي مشروعها "عزيزي فيستا" في مدينة دبي للاستوديوهات. ويتألف المشروع المقرر إنجازه في الربع الأخير 2024، من استوديوهات وشقق بغرفة واحدة وغرفتين، إضافة إلى مناطق اجتماعية تم التخطيط لسماتها الجمالية بعناية تامة، وحمامين للسباحة، ومناطق لعب للأطفال، وأخرى لممارسة رياضة اليوغا والشواء، وحدائق معززة بالمناظر الطبيعية الخلابة، ومجموعة واسعة من المرافق الصحية ومرافق أخرى تركز على راحة المقيمين في المشروع.

وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري: "نحتفل اليوم بإطلاق مشروع مثير آخر هذا العام، وهو "عزيزي فيستا" في مدينة دبي للاستوديوهات. وعلى ضوء الاستجابة الرائعة التي تلقيناها من المستثمرين بعد طرح "بيتش أويسيز" متعدد الاستخدامات المكون من 712 وحدة في مدينة دبي للاستوديوهات، وبيع جميع وحداته المطلة على حمام السباحة، والبالغ عددها 256 وحدة في غضون أشهر قليلة فقط بعد إطلاقه، قررنا إضافة مشروع عالمي آخر إلى هذه المنطقة الجديدة والعصرية في دبي. وسيستهوي المشروع الجديد الموظفين الشباب وعائلاتهم، لما يوفره من اتصال سهل لمختلف أرجاء الإمارة، كما يعدّ ملاذاً هادئاً بعيداً عن صخب المدينة".

وأضاف: "تعد دبي من أكثر مدن العالم حيوية وأمناً وابتكاراً وتقدماً. ويما أننا نتخذ منها موطناً لنا، سنواصل تحفيز رؤيتها والإسهام في تطويرها. ويمثل إطلاق المشروع الجديد خطوة أخرى مهمة في رحلتنا للمساهمة في بناء هذه المدينة التي نعتز بانتمائنا إليها".

ويرحب عزيزي فيستا بالمقيمين الذين يتطلعون للعيش في مدينة دبي للاستوديوهات التي تعدّ إحدى أشهر المناطق السكنية وأكثرها تميزاً في دبي، لاسيما وأنها تقع خارج المدينة، وعلى بعد مسافة مريحة بعيداً عن الصخب، ونظراً لسهولة الوصول إلى العديد من الوجهات المهمة في الإمارة، تعد مدينة دبي للاستوديوهات أحد أسرع المراكز التجارية نمواً للإنتاج السينمائي والتلفزيوني، ونقطة جذب عصرية للإبداع الفني.

وتم بناء هذا المشروع للشباب، ويناسب الكبار والعائلات على حد سواء، حيث يعدّ مبنى سكنياً فاخراً منخفض الارتفاع في واحدة من أكثر المناطق ديناميكية وحيوية في دبي، بالقرب من سبورتس سيتي وموتور سيتي. ويبعد مسافة قصيرة بالسيارة من موقع إكسبو على شارع حصة قرب شارع الشيخ محمد بن زايد. وتعد مدينة دبي للاستوديوهات موقعاً استراتيجياً يسهل الوصول إليه من المناطق المختلفة. وسيستفيد السكان من مجموعة واسعة من المرافق القريبة، بما في ذلك المدارس والكليات والمؤسسات الطبية والمعالم الرياضية والترفيهية وغير ذلك الكثير. وتشمل مناطق الجذب الرئيسية القريبة من هناك دبي أوتودروم ونادي إلس ونادي دبي للبولو والفروسية واستاد دبي الدولي وأكاديمية دبي كرة القدم وسبورتس بارك وأكاديمية "آي سي سي"، وحديقة دبي المعجزة و "آي إم جي باركس آند ريزورتس"، وغيرها الكثير.

وتبدأ أسعار الوحدات من 585,000 درهم، مع توفير خطط سداد بواقع (40/60).

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