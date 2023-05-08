الوطنية العقارية تكشف عن مشروعها "399 هيلز بارك" بقيمته البالغة مليار درهم

المصدر: البيان

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أعلنت الوطنية العقارية، الذراع العقاري لشركة الصكوك الوطنية، شركة الادخار والاستثمار المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، عن إطلاق مشروعها العقاري الأحدث "399 هيلز بارك" بقيمة مليار درهم، ويقع هذا المشروع في منطقة "دبي هيلز استيت" ومن المتوقع أن يحصل المشروع على درجة عالية من الاهتمام في سوق العقارات بدولة الإمارات العربية المتحدة.

سيوفر المشروع المقرر إنجازه في الربع الأخير من 2025، وحدات واسعة بمواصفات فاخرة ومساحات متنوعة، بما في ذلك الشقق من غرفة واحدة بمساحة تقدر بـ 915 قدم مربع - 1255 قدم مربع، وغرفتي نوم تقدر بـ 1411 قدم مربع - 2075 قدم مربع، وثلاث غرف نوم تقدر بـ 2007 قدم مربع - 2459 قدم مربع.

وقال محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية في تعليقه على إطلاق المشروع الجديد: "يسعدنا إطلاق "399 هيلز بارك" الذي يضمن للمقيمين فيه مستوى عالي من المعيشة الراقية، كما يوفر استثماراً مربحاً وآمناً للعملاء، وعلى ضوء الثقة التي نتمتع بها من عملائنا، وملاءة محفظتنا البالغة 13 مليار درهم بمساهمة أكثر من 800,000 من حاملي الصكوك، فإننا نعرب عن فخرنا البالغ بتحقيق التميز والوفاء بالتزاماتنا".

ولوجوده داخل مجمع "دبي هيلز" الذي يتسم بمواصفات جمالية خلابة، يحظى هذا المشروع بموقع متميز في قلب تلك المنطقة، ويعني ذلك سهولة الوصول إلى أفضل المناطق ومعالم الجذب السياحي في المدينة.

ويمثل المشروع نقطة انطلاق مثالية، سواء لاستكشاف الجمال الطبيعي في أرجاء "دبي هيلز"، أو القيام بنزهة سيرا على الأقدام في دبي هيلز بوليفارد.

ويرتقي مشروع "399 هيلز بارك" بنمط حياة سكانه عبر توفير مجموعة من أحدث المرافق، بما في ذلك محطات شحن السيارات الكهربائية، تأكيداً على توافقه مع أعلى معايير الاستدامة الصديقة للبيئة. ويعتبر أيضاً خياراً مثالياً للعائلات، لوجود مناطق لعب آمنة للأطفال داخلية وخارجية، فضلاً عن حمامات السباحة المناسبة للكبار والأطفال وتراس فخم على السطح مع مناطق مخصصة لحفلات الشواء ومناطق للتجمعات والحفلات العائلية.

ويمكن لعشاق الرياضة الاستمتاع بالمرافق الرياضية الخارجية، بما في ذلك ملعب البادل تنس وحديقة "اليوجا" والصالات الرياضية المجهزة بالكامل بأحدث المعدات وغرف الساونا المنفصلة وغرف البخار للسيدات والرجال.

كما يوفر "399 هيلز بارك" مواقف وفيرة للمقيمين والزائرين، وحراسة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، وردهات استقبال واسعة وفخمة ستذكر قاطني وزوار المشروع بردهات فنادق فئة ال 5 نجوم، بالإضافة الى مجموعة متنوعة من المتاجر الراقية متوفرة في نفس المشروع. كما يقع المشروع قرب مركز التسوق "دبي هيلز مول" الذي يضم 750 متجرا متنوعا، مع وجود المتنزهات والمدارس والمستشفيات على مقربة من موقع المشروع، ليكون "399 هيلز بارك" الملاذ الأفضل للباحثين عن الراحة والمعيشة الفاخرة.

وعلاوة على كل ما ذكر، يقدم المشروع لعملائه المحتملين خطة دفع جذابة تساعد المشترين على امتلاك منازل أحلامهم من دون أي ضغوط مالية، وذلك من خلال دفعة مقدمة بنسبة 10% فقط، والثانية بنسبة 30% خلال مراحل البناء، وتتم تسوية النسبة المتبقية البالغة 60% عند التسليم. وبذلك يمكن للمشترين الاستمتاع بعملية شراء مريحة ومرنة تماماً، والحصول على قيمة استثنائية مقابل الأموال التي استثمروها.

يشار إلى أن الوطنية للعقارات تعد الذراع العقارية لشركة الصكوك الوطنية، وتتمتع بسجل حافل من الإنجازات المرموقة، حيث تمكنت من تسليم ما يزيد على 3,200 شقة سكنية وفيلا فاخرة وعدد من مساحات التجزئة. ونجحت أيضاً في تطوير العديد من المشاريع المتميزة، بما في ذلك "كاسا فاميليا" و"كازا فلوريس" والأندلس.

الجدير بالذكر أن سوق دبي العقارية تشهد نمواً ملحوظاً منذ بداية العام الجاري 2023، حيث كشفت دائرة الأراضي والأملاك في دبي عن أرقام استثنائية تحققت في الربع الأول من العام الجاري، ومنها تسجيل تصرّفات عقارية بلغت قيمتها 157 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 80% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي 2022. وتعد هذه الإحصاءات شهادة على تنامي الطلب على الاستثمارات العقارية في دبي، ومكانتها الراسخة كوجهة عالمية رائدة للاستثمار العقاري.

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