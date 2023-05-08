تعيين جهاد كاظم مديراً تنفيذياً لمركز دبي للتحكيم الدولي

المصدر: دبي - البيان

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أعلن مركز دبي للتحكيم الدولي تعيين جهاد كاظم مديراً تنفيذياً للمركز كأول امرأة إماراتية تتولى منصباً قيادياً في أكبر مركز تحكيم في الشرق الأوسط.

تتمتع جهاد بخبرة تزيد على 22 عاماً في مجالات القانون، وفض النزاعات بالوسائل البديلة، وقبل انضمامها للمركز شغلت منصب نائب رئيس قطاع الخدمات القانونية لغرف دبي، حيث لعبت دوراً حيوياً في دعم غرف دبي ومكاتبها الدولية حول العالم، وتحمل جهاد شهادة ماجستير في قانون الأعمال من جامعة هيرتفورد شاير، في المملكة المتحدة، ودرجة البكالوريوس في الشريعة والقانون من جامعة الإمارات، وهي خريجة أول دفعة من برنامج «قادة دبي» التابع لمركز محمد بن راشد لإعداد القادة.

وقال د. طارق الطاير رئيس مجلس إدارة المركز: «يمثل هذا التعيين حدثاً مهماً في تاريخ المركز، ويؤكد التزامنا بأهدافنا المتمثلة بتمكين المرأة في مختلف القطاعات في دولة الإمارات العربية المتحدة. نحن على ثقة بأن السيدة جهاد بخبرتها الواسعة وقيادتها ستقود المركز نحو آفاق جديدة من التميز والنجاح.

وتحت قيادة جهاد يطمح المركز إلى تعزيز فاعلية عملياته، وتطوير أدائه، وتحسين خدمات فض المنازعات بالطرق البديلة، من خلال تحقيق التميز المؤسسي ودعم الابتكار، وإشراك أصحاب المصلحة».

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