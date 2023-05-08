763 مليون درهم.. "ديوا" تحقق نتائج مالية استثنائية في الربع الأول 2023

المصدر: البيان

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أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي ش.م.ع (الهيئة أو الشركة) المزود الحصري لخدمات الكهرباء والمياه في دبي، والمدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز (DEWA) والرقم الدولي الموحد للأوراق المالية (ISIN: AED001801011)، نتائجها المالية الإجمالية للربع الأول من عام 2023، حيث سجلت الهيئة إيرادات ربع سنوية قدرها 5.44 مليار درهم وأرباحاً صافية قدرها 763 مليون درهم، فيما بلغت إيرادات الهيئة الإجمالية خلال الاثني عشر شهراً الماضية 27.7 مليار درهم وصافي الربح 8.1 مليار درهم.

أداء مالي قوي مدفوع بارتفاع حجم الطلب

جاءت زيادة الإيرادات السنوية الموحدة لهيئة كهرباء ومياه دبي للربع الأول بنسبة 7.3% لتصل إلى 5.44 مليار درهم مدفوعة بشكل أساسي بزيادة الطلب على خدمات الكهرباء والمياه والتبريد، فضلاً عن زيادة إيرادات محفظة أصول الهيئة الأخرى، حيث ارتفع نمو الإيرادات الفصلية لخدمات الكهرباء بنسبة 7.2%، ولخدمات المياه بنسبة 7.0%، ولخدمات التبريد بنسبة 4.6% وارتفعت إيرادات أصول الهيئة الأخرى بنسبة 11.2%.

وصل حجم الطلب على الطاقة خلال الربع الأول من 2023 إلى 9.66 تيراوات ساعة مقارنة بـ 9.17 تيراوات ساعة خلال نفس الفترة من عام 2022، بزيادة قدرها 5.3%. وكان متوسط استهلاك المتعاملين من الطاقة خلال الربع الأول من 2023 أعلى من متوسط استهلاك الطاقة خلال نفس الفترة من عام 2022.

بلغ المعدل الحراري (Heat Rate) للكهرباء والمياه (كمية الحرارة اللازمة لإنتاج كيلووات ساعة) في الهيئة خلال الربع الأول 9,317 وحدة حرارية بريطانية / كيلووات ساعة، ما يمثل تحسيناً بنسبة 2.04% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ما يعكس جهود الهيئة في مجال الاستدامة والحفاظ على البيئة.

خلال الربع الأول من عام 2023، بلغ الطلب على المياه 32.3 مليار جالون إمبريالي، مقارنة بـ 30.4 مليار جالون في عام 2022، بزيادة قدرها 6.25%. وكان متوسط استهلاك المتعاملين من المياه خلال الربع الأول من العام الجاري أعلى من متوسط الاستهلاك في الفترة ذاتها من العام الماضي.

بنهاية الربع الأول من عام 2023، قدمت هيئة كهرباء ومياه دبي خدماتها إلى 1,169,713 متعاملاً، بزيادة 12,212 متعاملاً مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، و51,022 متعاملاً مقارنة بالربع الأول من عام 2022.

قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "نواصل في الهيئة مسيرة التميز والنمو المستدام مهتدين برؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية. وقد تجاوزت نتائج الهيئة في الربع الأول من عام 2023 توقعاتنا، بما يعكس النمو القوي الذي تشهده إمارة دبي. ونحن كلنا ثقة وتفاؤل بشأن أداء هيئة كهرباء ومياه دبي التشغيلي والمالي لعام 2023 وما بعده، حيث تركز استراتيجية الهيئة على تحقيق عوائد مستدامة، واستدامة النمو ومضاعفة قيمة النمو مستقبلاً، والتي تشكل حجر الأساس لعرض القيمة الأساسي لمساهمي الهيئة."

وأضاف معالي الطاير: "تدعم جهود الهيئة أجندة دبي الاقتصادية (D33) التي تهدف إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي على مدى العقد المقبل، فاستراتيجياتنا، وركائز النمو، والتزاماتنا الرأسمالية في وضع جيد لتحقيق طموحاتنا في مجال تحول الطاقة في إطار استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحیاد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفیر 100% من القدرة الإنتاجیة للطاقة من مصادر الطاقة النظیفة بحلول 2050، مع تلبية الطلب القوي على محفظة الهيئة من الخدمات والمنتجات الحصرية."

أبرز إنجازات الهيئة خلال الربع الأول

بنهاية الربع الأول من عام 2023، دشّنت هيئة كهرباء ومياه دبي أربع محطات نقل جهد 132 كيلوفولت، وثلاث محطات جهد 33 كيلوفولت. كما انتهت الهيئة من تركيب 1,129,816 عداد ذكي للكهرباء (بزيادة 21,286 عداد مقارنة بشهر ديسمبر 2022)، و1,010,924 عداد ذكي للمياه (بزيادة 14,007 عداد مقارنة بشهر ديسمبر 2022).

خلال الربع الأول من عام 2023، أضافت هيئة كهرباء ومياه دبي 100 ميجاوات من الطاقة الشمسية. وبنهاية الربع الأول، بلغت القدرة الإنتاجية الإجمالية للشركة 14.6 جيجاوات منها 2.1 جيجاوات من الطاقة المتجددة. وبلغت نسبة الإنجاز في المحطة H التي تنفذها الهيئة في منطقة العوير 95.49%، فيما بلغت نسبة إنجاز المحطة الكهرومائية بتقنية الضخ والتخزين في حتا إلى 65.2%.

ولم تتغير القدرة الإنتاجية للشركة من المياه المحلاة والتي تبلغ 490 مليون جالون يومياً.

بنهاية عام 2030، تخطط الهيئة لأن تصل قدرتها الإنتاجية المركبة إلى 20 جيجاوات من الكهرباء و730 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً. ومن بين 20 جيجاوات، تخطط هيئة كهرباء ومياه دبي للحصول على 5 جيجاوات من الطاقة المتجددة، ما يمثل نسبة 25% من الإنتاج من المصادر المتجددة. وتخطط الشركة لإضافة الـ 240 مليون جالون من القدرة الانتاجية لتحلية المياه باستخدام تقنية التناضح العكسي.

يوضح الجدول التالي نسبة التقدم المحرز في إنجاز خزانات المياه التي تنفذها الهيئة في دبي:

أبرز الجوائز والإنجازات والابتكارات خلال الربع الأول من 2023

• فازت هيئة كهرباء ومياه دبي بشهادة "أفضل بيئة عمل" لعام 2023، التي تمنحها الهيئة الأمريكية Great Place to Work®. وجاءت الهيئة في المركز الأول بين المؤسسات الحكومية على مستوى دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي. كما تُوج معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، بجائزة ريادة العام.

• حصدت الهيئة جائزة مشروع الهيدروجين الأخضر لعام 2023 عن مشروع "الهيدروجين الأخضر" الذي نفذته في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، وذلك ضمن جوائز مستقبل الهيدروجين 2023 التي تم تنظيمها خلال فعاليات مؤتمر الهيدروجين الأخضر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (CGHM2023) في دبي.

• فازت الهيئة بالمركز الأول في "جائزة البحث والابتكار" التي أطلقتها وزارة الطاقة والبنية التحتية، وذلك عن فئة مؤسسات القطاع الحكومي في مجال الطاقة الوطنية المتوازنة.

• فازت الهيئة بجائزة "لينكد إن" للمواهب التعليمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2022 عن فئة: "بطل التعلم في القطاع الحكومي الإماراتي للمؤسسات التي يزيد عدد موظفيها عن 1000 موظف".

• فازت الهيئة كذلك في أربع فئات ضمن الدورة التاسعة عشرة لجوائز "جلوبي" العالمية للأمن السيبراني 2023.

• دشنت الهيئة مختبر التقنيات الإحلالية في مبنى الحضيبة، ليصبح بمثابة مركز لتطبيق "إطار الابتكار وصناعة المستقبل".

البيانات المالية المدققة

يمكن الاطلاع على البيانات المالية المدققة لهيئة كهرباء ومياه دبي على موقعها الإلكتروني:

https://www.dewa.gov.ae/ar-AE/investor-relations

أو الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي:

https://www.dfm.ae/ar/issuers/listed-securities/securities/company-profile-page?id=DEWA

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