إطلاق 3 مشاريع عقارية جديدة بدبي في يوم واحد

المصدر: دبي - بشار باغ

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يواصل القطاع العقاري في دبي مسيرة الزخم مع إطلاق 3 شركات اليوم لـ 3 مشاريع عقارية جديدة لمواكبة ارتفاع الطلب على الاستثمار العقاري في دبي.

وشهد صباح اليوم إطلاق شركة الوطنية للعقارات، الذراع العقارية لشركة الصكوك الوطنية، لمشروع 399 هيلز بارك في مجمع دبي هيلز استيت بدبي.

كما أطلقت اليوم شركة التطوير العقاري "دار غلوبال" مشروع مبنى "دي جي 1" "DG1" في منطقة الخليج التجاري في دبي.

ومن جانبها طرحت اليوم شركة عزيزي للتطوير العقاري مشروعها عزيزي فيستا في مدينة دبي للاستوديوهات.

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