"طلبات" تطلق ميزة 'talabat AI' المدعومة من الذكاء الاصطناعي

المصدر: البيان

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أعلنت "طلبات"، منصة توصيل الطلبات الرائدة في المنطقة، عن إطلاق ميزة 'talabat AI'، مساعد تسوق مستلزمات البقالة المعتمد على الذكاء الاصطناعي والمدعوم من 'شات جي بي تي'، ما يشكل سابقة في القطاع على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتنطلق النسخة التجريبية من الميزة اعتباراً من هذا الأسبوع حصرياً لمشتركي 'طلبات برو' المقيمين في دولة الإمارات، وستستمر الميزة بتلقي التحديثات والتحسينات في الأيام التي تلي إطلاقها.

وتستخدم الأداة الجديدة تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي لتمكين عملاء "طلبات مارت" من البحث عن الوصفات ومعرفة المكونات المتوفرة في المتجر في الوقت ذاته، مما يمنحهم تجربة تسوق في منتهى السهولة. ويندرج إطلاق هذه الميزة في إطار التزام "طلبات" بتحسين تجربة المستخدم بالاعتماد على أحدث الابتكارات، حيث تأتي الميزة ثمرة الهاكاثون الذي أقيم مؤخراً في المقر التكنولوجي الرئيس لشركة 'طلبات' في الإمارات، والذي يضم أكثر من 450 مهندس تقني.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال يي-واي أنج، المدير التنفيذي للمنتجات لدى طلبات: "يسرنا أن نكون أول شركة توصيل مستلزمات يومية تطلق هذه الميزة على مستوى المنطقة، ما يمثل جزءاً من رؤيتنا الرامية إلى تسهيل الحياة اليومية من خلال تبني الحلول المبتكرة. وتم تطوير 'talabat AI' بالاستفادة من 'شات جي بي تي' من شركة 'أوبن إيه آي' بهدف استكشاف طرق جديدة قائمة على التكنولوجيا لتحسين تجربة المستخدم. وتحرص 'طلبات' بصفتها شركة تكنولوجية على بذل قصارى جهدها للارتقاء بعروضها، انطلاقاً من التزامها الراسخ بريادة الابتكار في قطاع توصيل الطلبات وإحداث نقلة نوعية في طريقة تفاعل المستخدمين مع التطبيقات".

خطوات بسيطة لاستخدام 'talabat AI'

1. فتح قائمة 'طلبات مارت' في النسخة الإنجليزية من تطبيق 'طلبات'.

2. الضغط على شريط البحث داخل 'طلبات مارت'.

3. الضغط على الأيقونة الزرقاء في أسفل ويمين الشاشة

4. السؤال عن الوصفة في مربع الدردشة

تتوفر ميزة 'talabat AI' لمشتركي 'طلبات برو' الذين يستخدمون النسخة الإنجليزية من التطبيق، كما يمكن لمستخدمي النسخة العربية الوصول إلى الميزة من خلال تبديل اللغة إلى الإنجليزية ضمن إعدادات التطبيق.

كيف يعمل 'talabat AI'

يقوم العملاء بوضع طلباتهم من خلال الدردشة ليقوم مساعد تسوق البقالة بتزويدهم بجميع خطوات الطهو لتحضير الوصفة المطلوبة، إلى جانب المكونات المتوفرة في متجر 'طلبات مارت' الأقرب إليهم. كما يمكن للمستخدمين سؤال 'talabat AI' عن نصائح للطهو والأطباق الجانبية المناسبة فضلاً عن المعلومات الغذائية.

وفيما يلي بعض الطلبات التي يمكن توجيهها ل'talabat AI':

● أعطني وصفة تحضير سلطة صحية

● أعطني وصفة طبق غني بالبروتين ومحضر من الدجاج والبيض

● ما هي المكونات اللازمة لتحضير الفلافل في المنزل؟

● ما هو الطبق الجانبي الممكن تناوله بجانب برياني الدجاج؟

وتعتزم 'طلبات' إطلاق الميزة الجديدة في وقت لاحق لمشتركي 'طلبات برو' في الكويت والأسواق الأخرى بعد إطلاق النسخة التجريبية في دولة الإمارات، ومن المقرر أن يصل الحل المبتكر إلى جميع المستخدمين في المنطقة خلال العام الجاري.

ويمكن لمشتركي 'طلبات برو' استخدام النسخة التجريبية من 'talabat AI' من خلال تحميل تطبيق 'طلبات' المتوفر على iOS App Store أو Google Play Store أو Huawei AppGallery. كما يستطيع مستخدمو 'طلبات' غير المشتركين بـ 'طلبات برو' تجربة الميزة الجديدة من خلال التسجيل بالفترة التجريبية لـ'طلبات برو' لمدة 14 يوماً مع إمكانية الإلغاء في أي وقت مجاناً.

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