"قمة دبي للتكنولوجيا المالية" تنطلق اليوم بحضور 5000 مشارك

المصدر: البيان

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تحت رعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأوّل لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، تنعقد اليوم "قمة دبي للتكنولوجيا المالية"، الأكبر من نوعها على مستوى المنطقة، لاستشراف فرص التكنولوجيا المالية وحلولها المبتكرة في تصميم اقتصادات المستقبل المرنة، وتستمر حتى 9 مايو في مدينة جميرا.

وسيجمع الحدث الذي يستمر ليومين، والذي ينظمه مركز دبي المالي العالمي، الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، أكثر من 5000 مدير تنفيذي ومسؤول تنظيمي وخبير تكنولوجي عالمي لمناقشة الابتكارات والتحديات في القطاع.

وتأتي استضافة دبي للحدث الاستثنائي العالمي فيما يواصل قطاع التكنولوجيا المالية والابتكار فيها نموه السريع، حيث من المتوقع أن تبلغ قيمته عالميًا 305 مليار دولار بحلول عام 2025. ووفقًا لتقرير "فينتك هايف" التابع لمركز دبي المالي العالمي 2022، من المتوقع أن تتضاعف قيمة القطاع في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا من 135.9 مليار دولار في عام 2021 إلى 266.9 مليار دولار في عام 2027.

وتضم قائمة المتحدثين المحليين والدوليين في القمة معالي الدكتور عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وبيل ونترز، الرئيس التنفيذي لمجموعة ستاندرد تشارترد، وبراد غارلينغهاوس، الرئيس التنفيذي لشركة ريبل؛ وبيوش غوبتا، الرئيس التنفيذي لبنك "دبي بي أس سنغافورة"، وجيني جونسون، الرئيس والرئيس التنفيذي لـ "فرانكلين تمبلتون"، وبراين آرمسترونج، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة "كوين بيس".

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