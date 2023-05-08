«سيدات عجمان» يبحث إطلاق مشاريع جديدة

المصدر: عجمان - البيان

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ترأست الدكتورة آمنة خليفة آل علي، رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان، اجتماع مجلس إدارة سيدات أعمال عجمان 2023 لمناقشة خطة العمل والإنجازات التي حققها المجلس خلال الربع الأول من العام الجاري، بالإضافة إلى استعراض فرص تطوير وإطلاق مبادرات ومشاريع جديدة خلال 2023، وذلك بحضور عائشة خلفان النعيمي، نائب رئيس المجلس وعضوات مجلس الإدارة، بمقر مجلس سيدات أعمال عجمان.

وشهد الاجتماع استعراض جدول الأعمال، واعتماد محضر الاجتماع السابق، وعرض لمنجزات المجلس خلال الربع الأول من العام الجاري، وخطة العمل الجارية للربع الثاني من العام ذاته. وتناول الاجتماع مستجدات رخصة بدايات وجهود المجلس في التوسع بمبادرة «رفوف» عبر زيادة منافذ البيع بالتعاون مع شركاء مجلس سيدات أعمال عجمان، بهدف الترويج لمنتجات صاحبات الأعمال من العضوات بهدف الوصول لأكبر شريحة من أفراد المجتمع، ليستفيد من المبادرة خلال الربع الأول 30 مشروعاً من مشاريع عضوات المجلس.

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