«غرفة الشارقة» تبحث تعزيز التعاون مع جورجيا

المصدر: الشارقة - البيان

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بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، خلال استقبالها تورنيك ريجفادز رئيس حكومة إقليم أدجارا في جمهورية جورجيا، والوفد المرافق له، سبل تطوير العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، والسعي الحثيث إلى تعزيز التعاون في مجالات التجارة والصناعة والزراعة والسياحة على وجه الخصوص، واستكشاف فرص استثمارية مجدية وواعدة لرجال الأعمال والمستثمرين في كلا الجانبين.

وأعرب عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة الغرفة عن ترحيب الغرفة برئيس حكومة إقليم أدجارا، والوفد المرافق له، مؤكداً عمق العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجورجيا، التي تكللت أخيراً بزيارة رفيعة المستوى لوفد دولة الإمارات برئاسة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، الذي شارك في منتدى الأعمال الإماراتي الجورجي، الذي عقد في العاصمة تبليسي، بهدف الترويج للفرص الاستثمارية، ودعم التواصل بين القطاعين الحكومي والخاص في البلدين، لاسيما وأن التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين تضاعفت خلال العام الماضي لتصل إلى أكثر من 1.7 مليار درهم محققة نمواً بـ 110% مقارنة بعام 2021.

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