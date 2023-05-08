1.7 مليون زائر لسوق الجبيل بالربع الأول

المصدر: الشارقة - البيان

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استقبل سوق الجبيل بالشارقة خلال الربع الأول من 2023 مليوناً و700 ألف زائر بزيادة قدرها 3 % مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022، ليؤكد السوق بالأرقام مكانته المتميزة كأحد أهم الأسواق الحيوية والجاذبة على مستوى الدولة والمنطقة، وأيقونة سياحية جاذبة للزوار من مختلف دول العالم.

وقال المهندس حامد الزرعوني، المدير التنفيذي لسوق الجبيل، إن الزيادة المستمرة في عدد زوار سوق الجبيل عاماً بعد عام تشير إلى العمل المتواصل والجهود المبذولة في السوق الساعية إلى تقديم قيمة مضافة للزوار من داخل الشارقة وخارجها، والارتقاء بالخدمات والمرافق الموجودة بما يضمن للزوار قضاء متطلباتهم واحتياجاتهم من مختلف المنتجات الاستهلاكية والطازجة وقضاء أوقات ممتعة تحت سقف واحد، بما يوفر عليهم الوقت والجهد ويضمن لهم الحصول على أفضل تجربة تسوق.

وأكد الزرعوني أن الإقبال الكبير على سوق الجبيل من المقيمين وزوار وسياح إمارة الشارقة يعكس ويعزز مكانة الشارقة على خريطة السياحة والضيافة العالمية، حيث أصبح سوق الجبيل واحداً من أبرز الأسواق الجاذبة على مستوى الشارقة والمنطقة، مشيراً إلى أن الزيادة في عدد الزوار انعكست إيجاباً على نسبة المبيعات في أقسام السوق الثلاثة، وهي قسم الخضراوات والفواكه وقسم الأسماك وقسم اللحوم، كما أسهمت الخدمات النوعية والاهتمام الكبير والرقابة العالية على جميع الأقسام في زيادة اهتمام التجار والمستثمرين وجذب المزيد من المتسوقين للسوق.

ويضم سوق الجبيل 261 محلاً موزعة على 3 أقسام، هي قسم الخضراوات والفواكه 174 محلاً، منها 22 محلاً للتمور، وقسم اللحوم ويضم 65 محلاً، وقسم الأسماك الطازجة ويضم 35 محلاً لبيع الأسماك والأطعمة البحرية، إضافة إلى قسم الشواء، وقسمي تنظيف وتقطيع الأسماك، ويعمل بها أكثر من 70 موظفاً في اليوم على تلبية طلبات عملاء السوق لهذه الخدمة، ويمتد قسم الشواء على مساحة تصل إلى 365 متراً مربعاً، إلى جانب خدمات ومرافق أخرى متنوعة.

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