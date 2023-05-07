مجلس رجال الأعمال الإماراتي - الإيراني يعقد اجتماعه الأول في طهران

المصدر: طهران - وام

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عقد مجلس رجال الأعمال الإماراتي - الإيراني الاجتماع الأول له في عاصمة الجمهورية الإسلامية الإيرانية طهران، على هامش معرض إكسبو إيران الذي يستمر إلى 10 مايو الجاري.

وترأس الجانب الإماراتي عبدالله محمد المزروعي، رئيس اتحاد غرف التجارة رئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، فيما ترأس الجانب الإيراني الدكتور مهدي صفري، مساعد وزير الخارجية للدبلوماسية الاقتصادية، وبمشاركة عدد من كبار رجال الأعمال من الطرفين.

وحول هذا الاجتماع الافتتاحي، أشاد المزروعي في كلمته الافتتاحية لأعمال الدورة بجهود اللجان المنظّمة من الجانبين في تأسيس وتفعيل المجلس، بما يسهم بشكل فاعل في تعزيز التعاون بين قطاعي الأعمال في البلدين وتطويره.

وقال المزروعي: «إنّ تأسيس مجلس رجال الأعمال الإماراتي - الإيراني يأتي في وقت تشهد فيه العلاقات الثنائية نمواً اقتصادياً، ويتيح فرصاً كبيرة للقطاعين الخاص والعام في كلا البلدين لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية والاقتصادية المزدهرة».

وأضاف: «إنّ دولة الإمارات العربية المتحدة واثقة من أن مجلس الأعمال سيكون بمثابة منصة حيوية لزيادة تعزيز الشراكات بين قطاعي الأعمال في الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الإسلامية الإيرانية».

كما أكد المزروعي أن إطلاق مجلس رجال الأعمال الإماراتي - الإيراني «يجسّد الحرص المشترك من الجانبين على تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدولتين والارتقاء به إلى آفاق أرحب، وبالطبع سيسهم في فتح مجالات أوسع أمام مجتمعي الأعمال الإماراتي والإيراني».

وأوضح أن العلاقات الاقتصادية الإماراتية الإيرانية شهدت نقلة نوعية، وتشهد تطوراً مستمراً في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن التعاون الاقتصادي في هذه القطاعات أسهم في رفع حجم التبادل التجاري والاستثماري المشترك.

من جانبه، أعرب الدكتور مهدي صفري عن تقديره وشكره لحضور الجانب الإماراتي والتنسيق لعقد أول اجتماع لمجلس رجال الأعمال الإماراتي - الإيراني في طهران، والذي يعد خطوة متقدمة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وأكد أن الاجتماع يسهم في خلق بيئة للتشاور والتباحث وتبادل وجهات النظر في مواضيع تخدم مجتمعي الأعمال.

وأجرى الوفد الاقتصادي الإماراتي الذي يضم ممثلين عن مؤسسات عدة سلسلة من اللقاءات مع عدد من المسؤولين في المؤسسات الاقتصادية الإيرانية وفي قطاعات مختلفة.

جدير بالذكر أنّ إنشاء مجلس الأعمال الإماراتي - الإيراني تمّ وفقاً لمذكرة التفاهم الموقّعة بين اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات وغرفة تجارة وصناعة ومعادن إيران في عام 2014. ويهدف إلى استكشاف سبل الفرص الاقتصادية بين الطرفين في مجموعة من المجالات، بما في ذلك الغذاء والصحة والسياحة، كما يعدّ المجلس منصة لكبار قادة الأعمال في كل من دولة الإمارات وإيران لتسهيل التبادل والشراكات التجارية.

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