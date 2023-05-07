30 مليار درهم من مصرف الإمارات للتنمية لتمويل 13.5 ألف شركة بحلول 2026

المصدر: دبي - البيان

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يواصل مصرف الإمارات للتنمية جهوده لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبيرة العاملة في القطاعات الخمسة ذات الأولوية، والتي تشمل الصناعة والتكنولوجيا والرعاية الصحية والطاقة المتجددة والأمن الغذائي، حيث يعمل المصرف على تقديم 30 مليار درهم لدعم تمويل 13.500 شركة ضمن القطاعات المذكورة بحلول العام 2026.

ووفر المصرف تمويلات بقيمة 813 مليون درهم، لتمكين الشركات الناشئة والمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج ضمان التمويل منذ إطلاق استراتيجيته الخمسية قبل عامين في أبريل من العام 2021.

وكرّم مصرف الإمارات للتنمية برعاية وزارة الاقتصاد، شركاءه من المصارف التجارية وشركات التكنولوجيا المالية، وذلك تقديراً لدورها في دعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وإنجاح «برنامج ضمان التمويل» لمصرف الإمارات للتنمية.

حضر حفل التكريم الذي أقيم في مكاتب وزارة الاقتصاد بمركز دبي المالي العالمي، ممثلون عن المصارف التجارية الـ 11 الشريكة في برنامج ضمان التمويل حيث تم استعراض نجاحات البرنامج وآخر المستجدات ذات الصلة، كما تم منح جوائز تقديرية للشركاء احتفاءً بدورهم الحيوي في تسهيل تمويلات الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات.

تمويل مستدام

ويأتي إطلاق مصرف الإمارات للتنمية برنامج ضمان التمويل لدعم الشركات الناشئة والمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات. لمساعدة هذه الشركات وتحسين فرص وصولها إلى مصادر التمويل من المصارف التجارية، وذلك من خلال توفير ضمان جزئي للبنوك المقرضة يسري في حال أخفقت تلك الشركات في سداد التزاماتها المالية.

كما يقدم البرنامج مزايا إضافية تساعد هذه المشاريع لإنشاء سجل ائتماني قوي لدى البنوك، مما يتيح لها الحصول على تمويل مستدام لأعمالها في المستقبل، وبالتالي ضمان نموها ونجاحها على المدى البعيد.

وقال عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد: «شهدنا العام الماضي زيادة ملحوظة في انتشار وتوزيع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات، وذلك بفضل ضمانات الائتمان وخطط الإقراض المشترك التي تقدمها الشراكة لدعم تمويل الشركات. وأثبتت هذه الشراكة دورها في سد الفجوة التمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز منظومة هذا القطاع في الدولة، بما يدعم المستهدفات الوطنية لبناء اقتصاد معرفي متين».

وقال أحمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: «تشكّل الإنجازات التي حققها مصرف الإمارات للتنمية مؤشراً مهماً في مسيرتنا نحو دعم نمو الاقتصاد الإماراتي، والتي نسعى من خلالها إلى إرساء منظومة وطنية لتمويل الابتكار، وتعزيز الأهلية المصرفية والشمول المالي للمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والتي تشكّل الشراكات مع المصارف التجارية ركيزة رئيسة في تحقيقها».

وأضاف النقبي: «نثمّن علاقاتنا القوية والبناءة مع شركائنا الاستراتيجيين من المصارف التجارية والمتخصصين في التكنولوجيا المالية الذين لعبوا دوراً مهماً في دعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وفي إنجاح برنامج ضمان التمويل. وسنواصل العمل معاً لدعم تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر عصب اقتصادنا الوطني».

وتابع قائلاً: «إننا في هذا اليوم نحتفي بما حققناه حتى الآن منذ إطلاق استراتيجيتنا الخمسية في أبريل من عام 2021، حيث قمنا بتقديم تمويلات بقيمة 813 مليون درهم إماراتي من خلال برنامج ضمان التمويل، ما يمثّل دليلاً ملموساً على التزامنا بتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة وحفز النمو الاقتصادي».

وتضمنت قائمة المكرمين ممثلين من كبار مسؤولي بنك دبي التجاري، وبنك أم القيوين الوطني، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق، وبنك رأس الخيمة الوطني، وبنك الفجيرة الوطني، وبنك دبي الإسلامي، إلى جانب الرؤساء التنفيذيين والشركاء المؤسسين لشركتي التكنولوجيا المالية «YAP» وبيهايف «BEEHIVE»، الذين حصلوا على جوائز تقديرية تكريماً لدورهم في دعم برنامج ضمان التمويل.

دعم نمو الشركات

ويلتزم مصرف الإمارات للتنمية بدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الابتكار في قطاع الأعمال بدولة الإمارات. وتماشياً مع هذه المهمة، يقدّم المصرف خدماته الرقمية للشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة من خلال تطبيق الخدمات المصرفية للشركات من مصرف الإمارات للتنمية المدعوم من «YAP». ويوفر هذا التطبيق حساباً مصرفياً للشركات ورقم حساب مصرفي دولي (IBAN) في غضون 48 ساعة، بالإضافة إلى توفير باقة من الخدمات المصرفية السريعة والآمنة على مدار الساعة.

ولتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل أعمق، عقد المصرف شراكة مع شركة بيهايف «BEEHIVE» لتقديم ميزة التمويل الرقمي التي تتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة التقدم بطلب للحصول على تمويلات تصل قيمتها إلى 5 ملايين درهم إماراتي مباشرةً من خلال تطبيق الخدمات المصرفية للشركات من مصرف الإمارات للتنمية، والحصول على الرد في غضون خمسة أيام. كما تم دعم التطبيق بخدمة «الهوية الرقمية - UAE Pass» لضمان تقديم تجربة سلسة للمستخدمين، حيث نجح تطبيق الخدمات المصرفية للشركات من مصرف الإمارات للتنمية ومنذ إطلاقه في سبتمبر 2021 في استقطاب 2094 عميلاً.

يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة أيضاً الاستفادة من دعم المصرف من خلال باقة من المنتجات والخدمات غير المالية، بما في ذلك مختبر الأعمال، وهو منصة إلكترونية توفر موارد ومحتويات أساسية مجانية لمساعدة رواد الأعمال في مختلف مراحل تطوير أعمالهم. وتقدم المنصة لرواد الأعمال استشارات مهنية عملية حول كيفية التغلب على تحديات الأعمال الشائعة من خلال مجموعة من المقاطع المصورة.

يتبنى المصرف منهجاً فريداً في توفير حلول تمويلية بناءً على التأثير التنموي للمشاريع. ويقدم حلولاً مرنة للتمويل المباشر وغير المباشر، وبنسب فائدة وفترات سداد تنافسية ومريحة مع فترات سماح وسقف تمويلي مرتفع مقارنة بقيمة المشروع.

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