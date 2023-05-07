6500 غرفة ضمن محفظة «جميرا» في 26 فندقاً عالمياً

المصدر: دبي - بشار باغ

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تمتلك، مجموعة جميرا التابعة لدبي القابضة، وتدير محفظة فندقية عالمية، تشمل أكثر من 6500 غرفة فندقية موزعة على 26 فندقاً ومنتجعاً سياحياً في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا.

وكشفت كاترينا جيانوكا، الرئيسة التنفيذية لمجموعة جميرا أن المجموعة تعمل على خطة استراتيجية تمتد لخمس سنوات، تتضمن توسيع رقعة انتشار علامة جميرا التجارية عالمياً.

وفي تصريحات لوسائل الإعلام مؤخراً أوضحت جيانوكا أن توسع مجموعة جميرا سيتم عبر محاور عدة، تتضمن الاستثمار في أصول واعدة من خلال الاستحواذ على أصول استراتيجية تتماشى مع قيم علامتها التجارية الجديدة للضيافة الفاخرة، وذلك بعد تخصيص رأس المال لتنمية محفظتها من الأصول وتطوير ممتلكاتها الحالية، بالتوازي مع الدخول في عقود لإدارة منشآت فندقية، وذلك بشكل رئيسي في أوروبا، بما يشمل مدريد وفيينا، بالإضافة إلى الولايات المتحدة وآسيا ودول الخليج، وتطوير الفنادق ضمن المحفظة الحالية للمجموعة.

ولفتت جيانوكا إلى أن العمل يتركز حالياً على تعزيز سمعة العلامة التجارية لجميرا عالمياً، عبر شراكات تسويقية متنوعة، فضلاً عن تعزيز محفظة المطاعم والمقاهي الراقية، بما يشمل النوادي الشاطئية، بالإضافة إلى التركيز على الارتقاء بخدمات النوادي الصحية «سبا» في الفنادق، مع التركيز على معايير الاستدامة في كل العمليات، وأضافت: «تبدأ مجموعة جميرا التجارية حقبة جديدة تركز فيها على التطور والتوسع، وبفضل سجلنا الحافل بالنجاح في إنشاء وتشغيل الوجهات والمنتجعات المميزة في الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا نرى أن الوقت مناسب لتوسيع محفظة أصولنا في مدن جديدة ومنتجعات رئيسية، والاستحواذ على أصول مميزة ذات معالم وتراث معماري عريق، وتقديم أعلى مستويات الضيافة الفاخرة».

ولفتت إلى أن المجموعة لا تخطط حالياً لطرح أسهمها للاكتتاب العام في أسواق الأسهم، مشيرة إلى أن خطة الـ 5 سنوات ستحدد المتطلبات التمويلية، وسيتم بحث أفضل خيارات الدين المناسبة لتمويل التوسعات ضمن التكاليف المناسبة.

وأكدت جيانوكا أن جميرا ستواصل التركيز على قطاع خدمات الفنادق فائقة الفخامة، بما يواكب إرث المجموعة التي ارتبط اسمها بأرقى الفنادق في العالم، وهو برج العرب الذي أرسى معايير جديدة في عالم الضيافة.

مرسى العرب

وأوضحت أن الأشهر الـ 12 المقبلة ستشهد افتتاح فندق ومنتجع مرسى العرب الفاخر بالقرب من برج العرب والذي يضم 386 غرفة وجناحاً و19 مطعماً ومقهى، إلى جانب مرسى يتسع لـ 82 يختاً، مشيرة إلى أن الفندق يضم 9 فلل فاخرة تم بيعها جميعاً، كما يوفر المشروع 16 وحدة متاحة للبيع تم بيع نسبة كبيرة منها بالفعل.

وأوضحت أن مجموعة جميرا مهتمة بالتوسع المدروس في قطاع العقارات ذات العلامات التجارية، وذلك عبر التعاون مع شركات تطوير عقاري مختارة، وذلك لمواكبة الطلب المتنامي على هذه الفئة من العقارات، وقد طرحت المجموعة وحدات عدة للبيع، ضمن مشروع مرسى العرب وستتخذ خطوات مماثلة بشكل محدود ومدروس بعناية للتوسع في قطاع العقارات ذات العلامات التجارية في دبي وخارجها.

وأشارت إلى أن مجموعة جميرا سجلت العام الماضي وخلال الربع الأول من العام الجاري أداء قوياً، عبر كل فنادقها في دبي بدفع من تنامي الحركة السياحية الدولية،التي تستقطبها الإمارة وما حققته من أداء استثنائي خلال العام 2022، كما عززت المجموعة من حصتها السوقية محلياً خلال الربع الأول من العام الجاري، وحققت عوائد على الغرف المتوافرة بمستويات فاقت المنافسين.

ولفتت إلى أن الأداء العام لمجموعة جميرا فاق مستويات ما قبل الجائحة في 2019، وأضافت: «تجاوزنا الجائحة ونواصل النمو بمعدلات متنامية».

بداية قوية

وتعتزم مجموعة جميرا تعزيز عملية التوسع بعد النجاح الكبير، الذي حققته خلال العام 2022 والبداية القوية لها في العام 2023، ومن الأسباب الأخرى التي دفعت المجموعة لتوسيع محفظتها، إضافة الإنجازات التي حققتها، زيادة أعداد العملاء المخلصين للعلامة التجارية، كما أن مكانة جميرا في دبي، التي أصبحت الآن إحدى الوجهات السياحية الرائدة في العالم.

كما ستدخل مجموعة جميرا سوق المملكة العربية السعودية هذا العام من خلال فندق «جبل عمر جميرا» في مدينة مكة المكرمة.

وتعتزم المجموعة أيضاً افتتاح منتجع «جميرا البحر الأحمر» في العام 2024، ضمن أكثر المشاريع السياحية المتجددة طموحاً في العالم في المملكة العربية السعودية على ساحلها الغربي، ويضم المنتجع 180 وحدة فندقية، وقد تم تصميمه ليكون مركزاً للاسترخاء وتعزيز الصحة النفسية.

واختتمت جيانوكا: «بفضل قطاع السياحة المزدهر في دبي سنتحلى خلال العقد المقبل بالروح نفسها، التي أظهرناها لأول مرة في العام 1999 حين افتتحت المجموعة فندق برج العرب، وسنواصل الالتزام بالريادة والابتكار، وتقديم تجارب مميزة لا تنسى لضيوفنا. أتشرف بقيادة المرحلة التالية من رحلة جميرا المميزة في قطاع الضيافة، ونحن ملتزمون بالضيافة المستدامة، التي توفر مستقبلاً أفضل للجميع».

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