«&e» راعياً رئيسياً لـ«قمة دبي للتكنولوجيا المالية»

المصدر: دبي- البيان

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تشارك «أي أند &e»، إحدى أكبر مجموعات التكنولوجيا والاستثمار في العالم، راعياً رئيسياً في قمة دبي للتكنولوجيا المالية، التي تنعقد تحت رعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية ورئيس مركز دبي المالي العالمي، المركز الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

وتنعقد «قمة دبي للتكنولوجيا المالية»، الأكبر من نوعها على مستوى المنطقة، وينظمها مركز دبي المالي العالمي، غدا وبعد غد في مدينة جميرا بدبي، لاستشراف التحديات وفرص التكنولوجيا المالية وحلولها المبتكرة، وستجمع أكثر من 5000 مدير تنفيذي ومسؤول تنظيمي وخبير تكنولوجي عالمي، لمناقشة الابتكارات والتحديات في القطاع. وتتيح القمة التواصل بين الشركات الناشئة والمستثمرين وقادة القطاع، وتوفر للمبتكرين ورواد الأعمال فرصة لقاء أكثر من 1000 مستثمر.

وتأتي مشاركة «&e» في القمة، بهدف تبادل الخبرات والتعاون مع اللاعبين الآخرين في القطاع المالي، بما يسهم في بناء منظومة مالية أكثر ابتكاراً وكفاءة.

ورحب محمد البلوشي، مدير مركز «إنوفيشن هب» و«فينتك هايف» التابعين لمركز دبي المالي العالمي، بانضمام «& e» بصفتها الراعي الرئيسي، مؤكداً أن ذلك يشكل «دعماً كبيراً للقمة».

وأكد البلوشي «أهمية هذه الفعاليات، من أجل تعزيز التعاون على بناء أطر عمل وشراكات، من شأنها الارتقاء بالقطاع المالي إلى مستويات جديدة».

من جانبه أعرب خليفة الشامسي، الرئيس التنفيذي لـ«&e الحياة» عن سعادته بإبرام هذه الشراكة مع قمة دبي للتكنولوجيا المالية، وقال: «نعتز بشراكتنا مع قمة دبي للتكنولوجيا المالية، التي تنسجم أهدافها مع استراتيجية «&e»، التي حددت التكنولوجيا المالية كونها واحدة من أبرز أولوياتها، عبر اتخاذها الخطوات الهادفة إلى التركيز على هذا القطاع عبر تطوير تطبيق e& money للارتقاء بالتجارب الرقمية للعملاء، وتزويدهم بمنصة مالية شاملة ومبتكرة، إلى جانب الاستحواذ الأخير على حصة الأغلبية في تطبيق Careem Super App، وتطوير الحلول المالية وبناء الشراكات ذات الصلة على امتداد النطاق الجغرافي للمجموعة».

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