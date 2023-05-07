«أوبرا جاليري دبي» يفتتح موقعه في منتجع رويال أتلانتس

المصدر: دبي- البيان

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كشف معرض أوبرا جاليري دبي عن موقعه الجديد في رويال أتلانتس، المنتجع الفاخر في نخلة جميرا، حيث يمثل الموقع السادس عشر له عالمياً، ويعرض مجموعة مختارة من أعمال أبرز الفنانين المعاصرين، ما يوفر للزوار في الشرق الأوسط تجربة فنية مميزة.

ويشغل جيل ديان، منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، وسيلفان جيلارد، مدير أوبرا جاليري دبي.

ويأتي هذا التوسع بعد النجاح الباهر، الذي حققه، منذ افتتاحه عام 2008، حيث استضاف أكثر من 40 معرضاً شهيراً حائزاً إعجاب النقاد وبعض العروض الفردية، إضافة إلى تنظيم العديد من المبادرات الفنية العامة البارزة.

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