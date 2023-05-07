جمارك دبي تستعرض تجربتها في الابتكار للشركات في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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استعرضت جمارك دبي تجربتها الرائدة في الابتكار لوفد من مجموعة إمداد، حيث أكد أحمد عبد السلام كاظم مدير أول إدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي في جمارك دبي، خلال استقبال الوفد في المقر الرئيسي للدائرة أهمية ثقافة الابتكار في جمارك دبي ودوره في تحسين القدرات التشغيلية للعمليات التجارية، وتسريع حركة المسافرين، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.

وقال: هدفنا في جمارك دبي هو خلق تجربة مبتكرة وفريدة، تحقق لنا الريادة في العمل الجمركي، وتعزز من تطور الخدمات الحكومية، وفق رؤية القيادة، بما ينعكس إيجاباً على تدفق الاستثمارات الخارجية في القطاع التجاري، وزيادة قيمة التجارة الخارجية لدبي، مشيراً إلى أن جهود جمارك دبي في تطوير الأفكار والابتكارات الجديدة تكتسب أهمية مضاعفة في السنوات الأخيرة، لمواكبة الطفرات المتلاحقة، التي يشهدها الاقتصاد الوطني والانطلاقة القوية.

استراتيجية وتحفيز

وتأتي الورشة التي نظمتها إدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي وإدارة ابتكار الخدمات، بالتعاون مع إدارة الشؤون الإدارية في جمارك دبي، في إطار خطة الدائرة لنشر ثقافة الابتكار للمؤسسات والهيئات والشركات في دولة الإمارات، حيث استعرض خالد الزرعوني، أخصائي ابتكار، استراتيجية الدائرة القائمة على الابتكار، والدعم الكبير من قبل فريق القيادة بالدائرة للمساهمة في تعزيز ثقافة الابتكار في جمارك دبي، وآلية التحفيز والتكريم كالمشاركة في الجوائز المحلية والعالمية، وأهم الأدوات المستخدمة في توليد الأفكار كجلسات العصف الذهني ومونديال الابتكار، ومنتدى استشراف المستقبل، والذي عقد، بالتزامن مع شهر الإمارات للابتكار في فبراير 2023، وأسهم بشكل كبير في تعزيز الكفاءة وتحسين الخدمات.

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