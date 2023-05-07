مدينة الشارقة للإعلام تبحث توسيع أعمالها بملتقى الاستثمار السنوي 2023

المصدر: الشارقة - وام

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تشارك مدينة الشارقة للإعلام «شمس»، في ملتقى الاستثمار السنوي، الذي ينطلق في العاصمة أبوظبي، غدا تحت شعار «التحول في أوجه الاستثمار.. فرص الاستثمار المستقبلية لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام والتنوع والازدهار»، وذلك بحضور ومشاركة واسعة من ممثلي الدول وكبار المستثمرين العالميين وقادة الأعمال الدوليين من القطاعين العام والخاص، لاستعراض أحدث المستجدات، وسبل تعزيز التنمية المستدامة، والحلول المستقبلية للاقتصاد العالمي.

وأكد الدكتور خالد عمر المدفع رئيس مدينة الشارقة للإعلام أن الهدف من المشاركة في الملتقى ضمن جناح إمارة الشارقة، بالتعاون مع «استثمر في الشارقة»، هو الترويج للفرص الاستثمارية بالمدينة وتوسيع شبكة أعمالها، من خلال استعراض الخدمات، التي تقدمها لرواد الأعمال وحزم التسهيلات، التي تساعدهم بإنشاء شركاتهم، بما يسهم في إرساء نهج جديد لريادة الأعمال قائم على تبني أفكار ابتكارية، تعزز الصناعات الإبداعية، مشيراً إلى أن المدينة تمكن الشركات والمؤسسـات الصغـيرة والمتوسطة والرياديين من الانخراط في القطاعات الإعلامية والإبداعية، وتدعم المنطقــة الحــرة نمــو رواد الأعمــال المبدعين والـشركات الصغيرة والمتوسطة، لتطوير أفكارهم.

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