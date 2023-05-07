متعة وتشويق بختام أنشطة «سوق المرفأ» اليوم

المصدر: دبي - البيان

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يختتم «سوق المرفأ»، أكبر سوق مكيّف على الواجهة البحرية في «جزر دبي»، مجموعة من الأنشطة المتنوعة،اليوم والتي بدأت الخميس الماضي وتضفي هذه الأنشطة المجانية، أجواءً من المتعة والتشويق والتسلية التي تُرضي أذواق الزوار من مختلف الأعمار، إذ تشهد مجموعة من المنافسات في لعبة الشطرنج وعروضاً للسيارات.

ويتيح السوق فرصة المشاركة في بطولة الشطرنج، حيث تشهد هذه المنافسة حصول المشاركين الفائزين على جوائز نقدية وعينية وقسائم هدايا. كما تشهد الواجهة البحرية إطلاق العديد من العروض المتنوعة التي توفرها محال بيع المأكولات والمشروبات في السوق التايلاندي، بالإضافة إلى الاستمتاع بالموسيقى الحية حتى وقت متأخر من الليل.

وسيحظى عشّاق السيارات بفرصة مشاهدة معرض خاص يضم مجموعة من السيارات الرائعة المعروضة في «سوق المرفأ».

ويضم المعرض الذي يتم الدخول إليه مجاناً، أكثر سيارات السوبر شهرة في دولة الإمارات، ويمنح المشاركين فرصة الفوز بجوائز تطال 10 فئات بما في ذلك «الأفضل في المعرض» و«اختيار الجمهور» و«أفضل سيارة كلاسيكية».

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