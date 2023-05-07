3.4 مليارات مبيعات عقارات دبي الفندقية في 4 أشهر

المصدر: دبي – بشار باغ

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انعكس الازدهار السياحي والاقتصادي في دبي، ومساهمته الحيوية في نمو أداء القطاع الفندقي من حيث نسب الإشغال ومعدلات الأسعار اليومية والعوائد، بشكل إيجابي على قطاع العقارات الفندقية في الإمارة التي تواصل تسجيل مبيعات متزايدة وارتفاعاً ملحوظاً في أسعار البيع، بما يشمل الشقق والغرف الفندقية.

وسجلت دبي خلال أول 4 أشهر من العام الجاري 1651 صفقة بيع لعقارات فندقية تشمل الشقق والغرف الفندقية بقيمة تجاوزت 3.4 مليارات درهم، أي ما يشكل 37 % من إجمالي مبيعات الوحدات الفندقية في 2022 بأكمله، والتي بلغت 9.1 مليارات درهم، وذلك بحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك. ومنذ بداية يناير لغاية نهاية أبريل الماضي، شهدت الشقق الفندقية 1027 صفقة بيع بقيمة 2.5 مليار درهم، تضمنت 755 صفقة بيع لشقق فندقية جاهزة بقيمة 1.9 مليار درهم، بالإضافة إلى 272 صفقة بيع على الخريطة لشقق في مشاريع قيد الإنشاء بقيمة 576.4 مليون درهم.

واستحوذت منطقة برج خليفة على أكبر مبيعات الشقق الفندقية في دبي خلال أول أربعة أشهر مسجلة 1.1 مليار درهم قيمة 230 صفقة بيع للشقق، تلتها من حيث قيمة المبيعات منطقة الخليج التجاري مسجلة 301.6 مليون درهم قيمة 128 صفقة، فيما حلت منطقة الفرجان ثانياً بعد منطقة برج خليفة من حيث عدد صفقات بيع الشقق الفندقية، حيث سجلت 199 صفقة بيع بقيمة 99.5 مليون درهم.

صفقات مميزة

وتصدرت 3 صفقات مبيعات الشقق الفندقية، تمثلت الأولى في صفقة بيع شقة فندقية بقيمة 47.5 مليون درهم في مبنى جميرا غيت في منطقة جميرا بيتش ريزيدنس، تلتها صفقة بـ 44 مليون درهم وأخرى بـ 40 مليون درهم في مبنى ذا أدريس ريزيدنس – سكاي فيوز في منطقة برج خليفة.

وشهدت الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري 624 صفقة بيع لغرف فندقية بقيمة 884.1 مليون درهم، تضمنت 440 صفقة بيع على الخريطة لغرف في مشاريع قيد الإنشاء بقيمة 663 مليون درهم و 184 صفقة بيع لغرف فندقية جاهزة بقيمة 220.9 مليون درهم. وسجلت دبي مارينا أكبر مبيعات للغرف الفندقية في دبي، حيث سجلت 294 صفقة بيع بقيمة 351.7 مليون درهم.وتصدرت مبيعات الغرف الفندقية صفقة بيع غرفة في مشروع فايف لوكس في منطقة مرسى دبي بقيمة 7.2 ملايين درهم، تلتها صفقتا بيع شقتين في ذات المشروع بقيمة 6.18 ملايين درهم و 6.16 ملايين درهم على التوالي.

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