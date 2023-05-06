«لوكس كوليكتف» تتوسع في الإمارات والشـرق الأوسط

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت لوكس كوليكتف للضيافة عن افتتاحات جديدة في الإمارات والشرق الأوسط من خلال إطلاق أربعة مشاريع جديدة لعلامتها التجارية الفاخرة لوكس. وقال بول جونز، الرئيس التنفيذي لمجموعة ذا لوكس كوليكتف: تسعى العلامة، إلى توسيع حضورها نحو وجهات جديدة تتميز بمواقعها الطبيعية الفريدة، لذلك تعتزم افتتاح منتجع الجبل لوكس في خورفكان ومنتجع البردي لوكس في الذيد.

وسيضم منتجع الجبل لوكس 45 وحدة فندقية في خورفكان المطلة بجبالها المرتفعة على خليج عُمان. ويندمج المنتجع الفاخر مع محيطه من خلال تصاميمه المستوحاة من المناظر الطبيعية والعمارة المحلية، ويمتد على مساحة 18.7 هكتاراً فوق أرض بشكل هلال.

ويطل منتجع البردي لوكس على 1,690 هكتاراً من محميات السفاري الطبيعية في مشروع سفاري الشارقة بمدينة الذيد، والذي يعد أكبر مشروع سفاري في العالم خارج أفريقيا. وتعد هذه المحميات موطناً لأكثر من 50 ألف حيوان، بما فيها الغزلان الجبلية الأصلية، كما تحتوي على بحيرة طبيعية. ويضم منتجع البردي لوكس 35 خيمة خاصة فاخرة.

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