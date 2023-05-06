167.4 مليوناً صافي ربح «إمباور» في الربع الأول

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي عن نتائجها المالية للربع الأول، مسجلة إيرادات بلغت قيمتها 494 مليون درهم وأرباحاً قبل حسم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 284 مليون درهم. ونمت إيرادات «إمباور» والأرباح قبل حسم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 6.0% و8.2% على التوالي.

وارتفع صافي الربح الأولي في الفترة ذاتها بنسبة بلغت 5.7% ليصل إلى 191.6 مليون درهم. ويخضع صافي الربح الأولي هذا للتسوية، لاحتساب الرافعة المالية السابقة للاكتتاب وإظهار الأداء الفصلي القابل للمقارنة، وعلى أساس صافي الربح المطلق، فقد سجلت إمباور صافي ربح بلغ 167.4 مليون درهم.

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»: تأتي نتائج الربع الأول لترسخ مكانة المؤسسة في أكثر من صعيد وترسيخ صدارتها في أسواق تبريد المناطق عالمياً.

وتأكيد قدرتها الفائقة على تلبية الطلب على خدمات تبريد المناطق بمعايير تفوق نظيرتها العالمية مهما كان حجمه أو توقيته أو موقعه الجغرافي وصولاً إلى ترسيخ حضورها القوي والفاعل في إقناع المستثمرين في سوق دبي المالي على صعيد قدرتها على مواصلة تحقيق النمو في الإيرادات والأرباح المستدامة.

وأضاف: تعتزم «إمباور» مواصلة اقتناص الفرص الاستثمارية في السوق، وديمومة أدائها المتميز لضمان عوائد مجزية ومستدامة للمساهمين، ومواصلة خطط الاستثمار في محفظة أصولها، وبنيتها التحتية لتخدم الطلب المتزايد في سوق تبريد مناطق دبي بالكامل.

نمو

وفي الأشهر الاثني عشر الماضية، بلغت الإيرادات الموحدة لمؤسسة «إمباور» 2.82 مليار درهم (من أبريل 22 وحتى مارس 23) مقارنة بـ2.5 مليار درهم (من أبريل 21 وحتى مارس 22)، بنمو متميز بلغت نسبته 11.5%.

وبلغت الأرباح قبل حسمم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للفترات ذاتها 1.4 مليار درهم مقارنة بـ1.26 مليار درهم من أبريل 21 وحتى مارس 22، بنسبة نمو 11.1%.

تطورات

في الربع الأول من العام الجاري وقعت «إمباور» عدة اتفاقيات حصرية في الربع الأول الأولى في فبراير مع «مدينة دبي الملاحية» لتزويد مشاريعها طاقة تبريد تتجاوز 63 ألف طن والثانية في شهر مارس 2023 مع «شوبا العقارية» لتزويد مشروع «شوبا هارتلاند» 17 ألف طن تبريد.

إضافة إلى توقيع اتفاقيات مبانٍ أخرى في مختلف أنحاء إمارة دبي ومن ذلك الخليج التجاري وقرية جميرا الدائرية ودبي لاند ومدينة دبي للاستوديوهات ومركز دبي المالي العالمي وأبراج بحيرات الجميرا وبرشا هايتس .

حيث بلغ مجمل طاقة التبريد لهذه الاتفاقيات 24 ألف طن تبريد كما قامت «إمباور» بتشغيل محطة «دبي لاند» التي تصل قدرتها الإنتاجية إلى 47 ألف طن تبريد، والتي ستخدم سكان مجمع «دبي لاند ريزيدنس».

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