«بي إتش ام كابيتال» تزاول نشاط المالك المسجل «الحسابات المجمعة»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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منح سوق أبوظبي للأوراق المالية شركة بي إتش ام كابيتال للخدمات المالية، الموافقة على مزاولة نشاط المالك المسجل، لتصبح أول شركة خدمات مالية في دولة الإمارات العربية المتحدة تحصل على موافقة سوق أبوظبي للأوراق المالية لمزاولة هذا النشاط.

وقال عبدالهادي السعدي، الرئيس التنفيذي لشركة «بي إتش ام كابيتال»: يسعدنا أن نكون الشركة الأولى في دولة الإمارات التي تحصل على موافقة سوق أبوظبي للأوراق المالية لمزاولة نشاط المالك المسجل، ويتيح هذا النشاط للشركة تسجيل الأوراق المالية المشتراة باسمها لحساب عملائها ضمن حسابات مجمعة.

وأضاف: نتقدم بالشكر الجزيل لسوق أبوظبي للأوراق المالية على منهجيته في تطوير منظومة الأعمال لديه وفقاً لاستراتيجية ورؤية واضحة ومرنة تستشرف المستقبل نحو التميز والابتكار. هذا وتعكس الموافقة على مزاولة نشاط المالك المسجل الممنوحة لشركة بي إتش ام كابيتال ثقة السوق بالشركة.

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