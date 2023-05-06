لولو هايبر ماركت تنال جائزة الشيخ خليفة للامتياز 2023

المصدر: أبوظبي- البيان

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نالت متاجر لولو هايبر ماركت جائزة الشيخ خليفة للامتياز المرموقة في دورتها العشرين. وقد تم اختيار لولو بناء على التميز المؤسسي في قطاع التجزئة ولتقديم قيمة وتجارب استثنائية للعملاء في جميع جوانب الأعمال.

وتسلم الجائزة أشرف علي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اللولو في حفل استضافه قصر الإمارات بأبوظبي. واعتمدت الجائزة على نموذج التميز EFQM، الذي تتبناه متاجر لولو هايبر ماركت بالكامل.

وتتبع جوائز الشيخ خليفة للامتياز عملية صارمة تلتزم بمبادئ المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة (EFQM) وتتضمن تقييم الشركات بناءً على معايير مختلفة مثل القيادة والأفراد والاستراتيجية والشراكات والموارد والعمليات والمنتجات والخدمات والمساهمة في المجتمع.

واشتملت قائمة المؤسسات والشركات الفائزة بالجائزة ضمن فئاتها الثلاث، كلاً من: مصرف أبوظبي الإسلامي، الاتحاد للقطارات، مجموعة ترانس جارد، المسعود للسيارات، شركة الوثبة الوطنية للتأمين.

وأكد أشرف علي، الرئيس التنفيذي لمجموعة لولو، عن سعادته البالغة بهذه الجائزة، قائلاً: الفوز بجائزة الشيخ خليفة للامتياز المرموقة هو نتيجة تنفيذ برامج التميز في الأعمال في جميع متاجرنا وتطوير ثقافة التميز مع المشاركة المباشرة لجميع أصحاب المصلحة. لا يقتصر نهج أعمال لولو على تلبية احتياجات العملاء وأصحاب المصلحة الآخرين فحسب، بل تتجاوزهم توقعاتهم.

وقد نالت لولو هايبر ماركت العديد من الجوائز المرموقة في الفترة الماضية مثل جائزة دبي للجودة، جوائز تجارة الشرق الأوسط للتجزئة RetailME وغيرها، وذلك يؤكد الاعتراف وتقدير التزام لولو الصارم بالتميز في الأعمال.

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