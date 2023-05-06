«آبكو العالمية» تعلن عن استحواذ يغطي الشرق الأوسط وأوروبا

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت «آبكو العالمية» «شركة الاتصال العالمية المتكاملة» أمس، استحواذها على كل من «إن جي سي إنترناشونال أدفايزوري» الشركة متعددة الجنسيات التي تتخذ دبي مقراً لها وتختص بالسياسة العامة والشؤون الحكومية والتنظيمية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و«استراتيجيك أدفايس»، وهي شركة مختصة بالشؤون العامة ومقرها إيطاليا.

وقال براد ستابلز، الرئيس التنفيذي لشركة آبكو العالمية: يسعدني الترحيب بانضمام زملائنا في «إن جي سي إنترناشونال أدفايزوري» و«استراتيجيك أدفايس» إلى شركة آبكو، ونتطلع قدماً إلى الاستفادة من خبراتهم الإقليمية والعالمية.

وقال مأمون صبيح، رئيس آبكو العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: ستسهم هذه العملية في تعزيز خدمات الشؤون العامة التي تقدمها آبكو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وذلك عبر تزويد عملائنا بمزيد من الاستشارات وتقديم دعم أفضل في مجالات السياسة العامة وإدارة العلاقات والاتصالات الحكومية والشؤون التنظيمية ورصد السياسات العامة واللوائح التنظيمية وإدارة المجموعات المتخصصة وبرامج تدريب المسؤولين التنفيذيين. ويأتي الاستحواذ استمراراً للتوسع الذي شهدته آبكو.

ففي مارس، استحوذت آبكو على «كاماركو»، شركة الاتصال المالي ومقرها لندن، كما أضافت خبرات واسعة في مجالات التغيير والتحول والتواصل مع الموظفين من خلال الاستحواذ على شركة «غاغين ماكدونالد» التي تتخذ من شيكاغو مقراً لها.

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