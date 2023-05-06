7.3 مليارات صافي ربح «ألفا ظبي» للربع الأول بنمو %161

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة «ألفا ظبي القابضة» نتائجها المالية للفترة المنتهية في 31 مارس، حيث حققت المجموعة نتائج مالية استثنائية في الربع الأول مع تسجيل صافي ربح قدره 7.3 مليارات درهم، بزيادة قدرها 161 % على أساس سنوي مقارنة بـ2.8 مليار درهم في الفترة عينها من العام الماضي.

ويعود سبب الزيادة إلى تحويل شركة «بيور هيلث» من شركة تابعة إلى استثمارات في شراكة .

بالإضافة إلى نمو الإيرادات بشكل كبير لتصل إلى 12.8 مليار درهم، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 56 % على أساس سنوي مقارنة بـ8.2 مليارات درهم محققة في الربع الأول من العام 2022، مع استمرار نمو أعمال الشركة العقارية والصناعية والتي تعتبر محركات قوية وثابتة لنمو المجموعة.

بداية قوية

وقال المهندس حمد العامري، الرئيس التنفيذي لشركة «ألفا ظبي القابضة»: بدأنا هذا العام بقوة، مع محفظتنا المتنوعة التي تستمر في الزخم عينه الذي شهدناه في العام الماضي. وبالنظر إلى المستقبل، سنواصل تطوير قطاعاتنا الأساسية من خلال استثمارات جديدة واستحواذات. ونواصل توظيف رأس المال بشكل فعال في الفرص الريادية لشركاتنا في السوق.

استحواذ واستثمار

وتواصل «ألفا ظبي» عمليات الاستحواذ والاستثمارات كجزء من استراتيجيتها للنمو، وقد أعلنت عن شراكة مع مبادلة للاستثمار المشترك في فرص الائتمان العالمية. وتهدف الشركتان إلى استثمار ما يصل إلى 9 مليارات درهم على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وذلك بالاستفادة من شراكة مبادلة طويلة الأجل والاستراتيجية مع شركة أبولو، إحدى أكبر شركات إدارة الموجودات البديلة في العالم.، وذلك بهدف الوصول في المستقبل إلى فرص استثمارية ائتمانية بارزة. وتمتلك مبادلة 80 % من المشروع المشترك، فيما تمتلك «ألفا ظبي» النسبة المتبقية البالغة 20 %.

سوق الائتمان الخاص

وتعتبر هذه الصفقة بوابة عبور «ألفا ظبي» إلى سوق الائتمان الخاص، حيث تواصل تنفيذ استراتيجية التنويع الخاصة بها والاستفادة من فرص الاستثمار في الأسواق الجديدة. ويؤكد هذا التوسع في أعمال «ألفا ظبي» خارج دولة الإمارات العربية المتحدة على نمو المجموعة.

حيث بلغت الإيرادات الخارجية 0.9 مليار درهم في الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 7 % على أساس سنوي.

وحافظت الميزانية على قوتها، حيث بلغ إجمالي الموجودات 120.6 مليار درهم، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 129 % على أساس سنوي، على خلفية النشاط الاستثماري القوي. ولا تزال المجموعة تتمتع بتمويل جيد مع مركز نقدي قوي يبلغ 16.6 مليار درهم إماراتي لدعم ودفع النمو والتوسع في كل القطاعات والمناطق الجغرافية.

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