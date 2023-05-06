10 فنادق جديدة بدبي في الربع الأول

المصدر: دبي - بشار باغ

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استمر القطاع الفندقي بدبي في التوسع لمواكبة النمو في الحركة السياحية التي تستقطبها الإمارة من مختلف أنحاء العالم، وتم خلال الربع الأول من العام الجاري افتتاح 10 منشآت فندقية جديدة بـ2381 غرفة، وذلك بحسب بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.وأظهرت البيانات ارتفاع مجمل عدد المنشآت الفندقية في دبي من 804 منشآت تضم 146496 غرفة نهاية العام الماضي إلى 814 منشأة تضم 148877 غرفة فندقية نهاية مارس الماضي.

وبالمقارنة بالطاقة الاستيعابية للقطاع الفندقي كما في الربع الأول من العام الماضي، شهدت دبي في 12 شهراً في الفترة من نهاية مارس 2022 وحتى نهاية مارس الماضي افتتاح 45 فندقاً جديداً تضم 8685 غرفة فندقية، ليحقق بذلك القطاع نمواً بـ 6 % في طاقته الاستيعابية من ناحية عدد المنشآت وكذلك مجمل عدد الغرف.

وبالتوازي مع توسع القطاع الفندقي في دبي، يستمر القطاع في تحقيق إشغال قوي في ظل نمو الحركة السياحية في دبي، حيث بلغ متوسط الإشغال الفندقي خلال الأشهر الثلاثة الأولى للعام الجاري نحو 83 %، وهو أحد أعلى المعدلات في العالم، كما بلغ عدد الغرف المحجوزة «مبيت» 10.98 ملايين ليلة، مسجلة بذلك زيادة سنوية 7 %، كما وصل معدل السعر اليومي للغرفة 607 دراهم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.

وارتفعت العائدات من الغرف المتوفرة والتي بلغت 504 دراهم في الربع الأول من 2023 بنحو 21 % مقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى من مرحلة ما قبل الجائحة والتي كانت 417 درهماً. كما يظهر ارتفاع متوسط مدة إقامة النزلاء إلى 4 ليالٍ مقارنة بـ3.5 ليالٍ، بزيادة 14 % عن الفترة ذاتها من العام 2019، الأداء القوي لقطاع الفنادق، وهو ما يعزز جاذبية المدينة للزوار الذين يقيمون لفترات أطول.

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