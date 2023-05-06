10.4 مليارات تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي - البيان

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سجلت التصرفات العقارية في دبي 10.4 مليارات درهم الأسبوع الماضي مع 2428 مبايعة، بقيمة 6.3 مليارات درهم، منها 189 مبايعة للأراضي بقيمة 1.19 مليار درهم، و2239 مبايعة للشقق والفلل، بقيمة 5.11 مليارات درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 52 مليون درهم في الثنية الرابعة، تليها مبايعة بقيمة 41 مليون درهم في سيح شعيب 2، تليها مبايعة بقيمة 35 مليون درهم في نخلة ديرة.

وتصدرت الحبية الخامسة المناطق في عدد المبايعات مع 63 مبايعة، بقيمة 188 مليون درهم. وجاءت مبايعة بقيمة 90 مليون درهم بمنطقة المركاض أهم مبايعات الشقق والفلل، تلتها مبايعة بقيمة 78 مليون درهم في جميرا الثانية.

وتصدرت مرسى دبي المناطق في عدد مبايعات الشقق والفلل مع 244 مبايعة، بقيمة 737 مليون درهم، تلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 233 مبايعة، بقيمة 187 مليون درهم وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 141 مبايعة، بقيمة 285 مليون درهم.

وسجلت الرهونات 3.69 مليارات درهم، منها 80 رهن أراض بقيمة 1.42 مليار درهم، و432 رهن فلل وشقق، بقيمة 2.27 مليار درهم، أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الثالثة، بقيمة 654 مليون درهم، وأخرى في منطقة الحمرية بقيمة 391 مليون درهم. وتم تسجيل 110 هبات بقيمة 496.92 مليون درهم، أهمها بمنطقة جزيرة 2 بقيمة 105 ملايين درهم.

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