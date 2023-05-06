3.7 مليارات مكاسب سوق دبي في 5 جلسات

المصدر: دبي - محمد عباس

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أضاف سوق دبي المالي نحو 3.7 مليارات درهم إلى رأسماله السوقي في 5 جلسات خلال الأسبوع الماضي، ليرتفع مؤشره 1.91 % مدعوماً بإعلان البنوك والشركات عن أرباح ربعية قوية.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة إلى 625.92 مليار درهم أمس من 622.23 مليار درهم نهاية الأسبوع قبل الماضي.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 11.1 مليار درهم منها 8.4 مليارات درهم في سوق أبوظبي و2.7 مليار درهم في سوق دبي، وتم تداول 4.16 مليارات سهم عبر 106.6 آلاف صفقة.

وخلال الأسبوع الماضي، ارتفع في سوق دبي أسهم الرمز 23 %، وديار للتطوير 10.9 %، ودبي التجاري 8.25 %، وأمانات القابضة 8 % ومصرف عجمان 5.5 %، وزاد العربية للطيران 4.5 % والأنصاري للخدمات المالية 3 %.

وفي أبوظبي صعدت أسهم المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق 29.4 %، وشركة أبوظبي الوطنية للفنادق 25.84 % وبيانات 13.58 %، وإشراق للاستثمار 10.24 % وأدنوك للغاز 5.92 % وزاد بريسايت 5.15 % ومجموعة أغذية 4.33 % وبروج 2.65 %.

وبحسب النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية الصادرة عن صندوق النقد العربي، ارتفعت القيمة السوقية لسوق أبوظبي من 750.7 مليار دولار إلى 762.6 مليار دولار، فيما زادت القيمة السوقية لسوق دبي من 165.2 مليار دولار إلى 169.4 مليار دولار خلال الأسبوع الماضي.

وعلى المستوى اليومي، أغلق مؤشر سوق دبي عند 3583.1 نقطة، أمس متراجعاً 0.21 % فيما أقفل مؤشر سوق أبوظبي العام «فادجي»، عند 9705.95 نقطة، مرتفعاً 0.33 %.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 4.08 مليارات درهم منها 3.69 مليارات درهم في سوق أبوظبي بعد تنفيذ 3 صفقات كبيرة على مصرف أبوظبي الإسلامي بـ 2.52 مليار درهم، و390.73 مليون درهم في سوق دبي، وجرى تداول 842.55 مليون سهم عبر 24.22 ألف صفقة.

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