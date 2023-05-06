7.6 % حصة لـ«الوطنية القابضة» في «أبوظبي الإسلامي»

المصدر: أبوظبي - وام

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استحوذت شركة الإمارات الدولية للاستثمار، الذراع الاستثمارية الاستراتيجية للوطنية القابضة، أمس، على حصة قدرها 7.6 % في مصرف أبوظبي الإسلامي من شركة مبادلة للاستثمار (مبادلة).

وترفع الصفقة إجمالي حصة الشركة بمصرف أبوظبي الإسلامي إلى 47 % ما يشير إلى ثقتها في آفاق النمو طويل الأجل لثاني أكبر مصرف إسلامي في الإمارات من حيث الأصول. وتمتلك الإمارات الدولية للاستثمار، استثمارات في عدة قطاعات تشمل الخدمات المصرفية، وإدارة الأصول، والاستثمار العقاري، والضيافة، والتكنولوجيا المالية والغذاء والزراعة.

وبصفتها مستثمراً عالمياً مسؤولاً، تتماشى الصفقة مع نهج مبادلة في إدارة أصول محفظتها بشكل نشط، وتنسجم مع استراتيجيتها لخلق قيمة طويلة الأجل من خلال الاستثمار في مختلف القطاعات، كما تواصل مبادلة التزامها تجاه القطاع المصرفي في الإمارات كأحد أكبر المستثمرين في القطاع.

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