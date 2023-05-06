اجتماع لمتابعة ترقية نظام التخليص الجمركي «ظبي»

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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ترأس الدكتور محمد عبدالله المحرزي، مدير عام دائرة جمارك رأس الخيمة، الاجتماع الذي عقدته الدائرة لاستعراض آخر مستجدات عملية تطوير وترقية نظام التخليص الجمركي الإلكتروني من نظام «ظبي».

حضر الاجتماع عدد من مديري الإدارات والأقسام المعنية بنظام «ظبي» في جمارك رأس الخيمة. واستعرض الاجتماع مراحل التطوير التي مر بها النظام منذ بدء استخدامه في عمليات التخليص الجمركي في الإمارة والجهود التي تبذلها إدارات وأقسام الدائرة في هذا الصدد، وقد واكبت تلك الجهود عقد العديد من الاجتماعات مع فريق التحليل التقني لوضع تصورات لنظام «ظبي» بما يراعي احتياجات الدائرة.

وأكد المحرزي أهمية الربط الإلكتروني لنظام ظبي مع الأنظمة الإلكترونية الداخلية والاستمرار في ربط تلك الأنظمة مع شركاء الدائرة الاستراتيجيين، لاسيما الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ والهيئة الاتحادية للرقابة النووية ووزارات الخارجية والداخلية والتجارة والصناعة ودوائر البلدية والتنمية الاقتصادية وهيئة حماية البيئة والتنمية ومجموعة موانئ رأس الخيمة وهيئات المناطق الحرة برأس الخيمة.

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