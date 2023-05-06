مذكرة تفاهم بين مجلس الإمارات للمستثمرين و«بيزنس فرانس»

المصدر: دبي - البيان

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أعلن مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، توقيع مذكرة تفاهم مع «بيزنس فرانس» الوكالة الوطنية لدعم وتنمية الاقتصاد الفرنسي دولياً. وقع المذكرة من الجانب الإماراتي جمال الجروان الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، فيما وقعها من الجانب الفرنسي أكسيل بارو، المفوض التجاري والاستثماري الفرنسي والمدير الإقليمي لوكالة بيزنس فرانس الشرق الأوسط.

بحضور ناتالي كينيدي، القنصل العام لجمهورية فرنسا بدبي والمناطق الشمالية، وجان باتيست شوفيل، رئيس القسم الاقتصادي في سفارة الجمهورية الفرنسية في أبوظبي، ورافايلا سيلفيتي، مديرة قسم الاستثمارات في بيزنس فرانس الشرق الأوسط، وعدد من ممثلي كلا الجانبين، وذلك في مبنى وزارة الاقتصاد في إمارة دبي.

وقال جمال الجروان: تعتبر الإمارات الشريك الاستراتيجي الأول لفرنسا في الشرق الأوسط، ويُعد توقيعنا اليوم مذكرة التفاهم مع بيزنس فرانس إنجازاً هاماً وخطوة محورية إضافية اتجاه التعاون المتنامي القائم في كافة المجالات، ويأتي تعاوننا كامتداد طبيعي يعكس جهودنا في الاستفادة من عمق العلاقة والأجواء الإيجابية والديناميكية التي تجمع الإمارات وجمهورية فرنسا الصديقة، بالإضافة إلى استكشاف آفاق جديدة لإقامة شراكات مجدية لتحفيز مجتمعي الأعمال وتمكين المستثمرين وتحقيق المنفعة المتبادلة.

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