مبيعات قياسية للوحدات السكنية بدبي في الربع الأول

المصدر: دبي - البيان

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كشفت يونيك بروبرتيز، إحدى شركات الوساطة العقارية في دبي، عن تسجيل دبي رقماً قياسياً جديداً خلال الربع الأول من العام إلى 29,323 معاملة بيع خلال هذه الفترة، مشيرة إلى أن الأداء بلغ ذروته خلال شهر مارس 2023 حينما تمكنت الإمارة من بيع 11,597 وحدة سكنية.

ويتجاوز النمو الفصلي مستويات النمو المسجلة في الفترة نفسها من العام الماضي بنسبة 47.3%، مدفوعاً بنمو معاملات البيع على المخطط بنسبة 96.1%، إلى جانب زيادة بنسبة 12.4% في معاملات السوق الثانوية.

وارتفع متوسط أسعار الوحدات السكنية في دبي بنسبة 12.8% خلال العام الجاري حتى مارس، مع ارتفاع متوسط أسعار الشقق بنسبة 12.4% ومتوسط أسعار الفلل بنسبة 14.8% خلال الفترة نفسها.

وقال أراش جليلي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة يونيك بروبرتيز: يظهر الارتفاع القوي في الطلب على سوق العقارات من خلال الأعداد الكبيرة للمعاملات المسجلة خلال الربع الأول من هذا العام، وشكلت عمليات البيع على المخطط المحفز الرئيسي لهذا الأداء التاريخي، إلى جانب كونها سبباً رئيسياً يجعلنا نتوقع أن يحافظ العدد الإجمالي للوحدات قيد الإنشاء على معدلاته الحالية، وربما يتجاوزها خلال الأشهر المقبلة.

كما يؤثر ارتفاع الطلب طبعاً على إجمالي تكلفة المعيشة للمقيمين، مما جعل أيضاً الجزء الأكبر من عمليات البيع المسجلة يتركز في المناطق عالية الأسعار ويتضمن العديد من عمليات شراء العقارات الفاخرة.

وأضاف: يسهم هذا الازدهار العقاري في تعزيز مكانة دبي وجاذبيتها الاستثمارية أمام أصحاب الملاءة المالية العالية، الذين شهدنا تدفقهم بشكل كبير خلال العامين الماضيين تحديداً.

وتمثل هذه الإنجازات تأكيداً إضافياً على تصنيف الإمارة بوصفها إحدى أفضل وجهات المعيشة، استناداً إلى عوامل عدة تشمل المزايا الضريبية والاقتصاد المستقر وارتفاع جودة الحياة والرعاية الصحية والتعليم المتميز وغيرها.

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