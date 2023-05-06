حلول تريند مايكرو تصد 123 مليون تهديد إلكتروني في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت تريند مايكرو، الشركة العالمية للأمن السيبراني، أمس عن نتائج تقريرها السنوي للأمن السيبراني، والذي كشف عن زيادة ملحوظة بنسبة 55% في عمليات اكتشاف التهديدات العالمية، وكذلك زيادة هائلة على مستوى الملفات الخبيثة المحظورة بلغت نسبة 242% في عام 2022.

وعلى صعيد دولة الإمارات، تمكنت حلول تريند مايكرو من اكتشاف وصد أكثر 123 مليون تهديد إلكتروني.

ويسلط التقرير الذي يحمل عنوان «إعادة التفكير في الاستراتيجيات الأمنية»، الضوء على أبرز الاتجاهات التي لها تأثير كبير على مستقبل الأمن الرقمي، إذ كشف التقرير في بحثه عن أن الجهات الفاعلة في التهديدات استهدفت بشكل عشوائي المستهلكين والمؤسسات عبر جميع القطاعات، مما جعل عام 2022 مليئًا بالتحديات على مستوى خبراء الأمن السيبراني.

وقال رشيد العودة، المدير العام لتريند مايكرو في السعودية والإمارات والبحرين والمشرق العربي، ومدير الخدمات لدى الشركة في الشرق الأوسط وأفريقيا: «من خلال تطبيق نهج أمني سيبراني يتضمن خطوطًا دفاعية متعددة الطبقات، يمكن للمؤسسات التخفيف من المخاطر المحتملة بشكل فعال والحماية من التهديدات المستقبلية.

تريند مايكرو ملتزمة بدعم الشركات في الإمارات لتحقيق التحول الرقمي الذي تطمح إليه، ومساعدتها على تحقيق أهدافها بما يتماشى مع رؤية 2031».

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