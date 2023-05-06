«إينوك» تكرم الأداء الاستثنائي بممارسات الصحة والسلامة والبيئة

المصدر: دبي - البيان

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أكدت مجموعة إينوك في إطار الاحتفاء باليوم العالمي للسلامة والصحة في مكان العمل، التزامها بتطبيق أعلى ممارسات الصحة والسلامة في مكان العمل. جاء ذلك خلال تكريم 56 موظفاً وقطاع أعمال لدى المجموعة بجوائز التميز في الصحة والسلامة والبيئة.

وجاء التكريم تقديراً للأداء الاستثنائي، ضمن 11 فئة تشمل: جائزة أفضل أداء لقطاع أعمال؛ وأفضل أداء لقسم مؤسسي؛ وأفضل أداء لوحدة أعمال؛ وتكريم الشركاء؛ وأفضل مشروع/ابتكار في مجال الصحة والسلامة والبيئة؛ وأفضل برنامج صحة وسلامة مهنية؛ وأفضل مشروع بيئي؛ وجائزة أبطال الصحة والسلامة والبيئة؛ وأفضل منسق إدارة مخاطر؛ وأفضل رائد إدارة استمرارية الأعمال؛ ورائد الصحة والسلامة والبيئة.

وقال سيف الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: تأكيد على جهودنا الحثيثة لضمان صحة وسلامة جميع موظفينا وعملائنا وأصولنا، والتزامنا بغرس ثقافة عمل تقوم على أسس السلامة والكفاءة.

وقد انخفض المعدل الإجمالي المسجل لتكرار الإصابة المضيعة للوقت في العمل، خلال بين 2016 و2022 بنسبة 98%، من 0.51 عام 2016 إلى 0.05 عام 2022، كما انخفض معدل الوقت الضائع نتيجة لإصابات العمل بنسبة 90%، خلال الفترة نفسها، ونظمت المجموعة حملات سلامة بخمس لغات لشركائها المتعاقدين.

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