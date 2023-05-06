الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها العالمية بشهادة المؤسسات الدولية

المصدر: أبوظبي – وام

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تواصل الإمارات ترسيخ مكانتها العالمية بشهادة المؤسسات الدولية والتي تؤشر على تطور كافة القطاعات في الدولة بما في ذلك الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

وتبوأت الإمارات مكانة مميزة في تقرير التكنولوجيا والابتكار 2023 الصادر عن منظمة الأمم المتحدة، والذي جاء تحت عنوان «فتح نوافذ خضراء: فرص تكنولوجية لعالم منخفض الكربون» حيث حلت الإمارات في مرتبة متقدمة عالمياً في التقرير وقفز تصنيفها من المرتبة 42 في العام 2021 إلى المرتبة 37 في العام 2023، على صعيد مؤشر «جاهزية التقنيات الرائدة- Frontier Technology».

استراتيجية

وأكد تقرير لوكالة أنباء الإمارات «وام» أهمية هذه التصنيفات التي تؤكد قدرة دولة الإمارات على المضي في تحقيق أهدافها، وتحويلها إلى واقع ملموس، خصوصاً أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

وقد تم دعم 175 مصنعاً عبر وضع خريطة طريق لتحولها التكنولوجي، من خلال تقييم مؤشر النضج الرقمي، ليصل إجمالي المصانع التي تم دعمها إلى 275 مصنعاً، كما أظهرت نتائج العام 2022 أن الشركات التي تم تقييمها ضمن إطار برنامج الثورة الصناعية الرابعة «الصناعة 4.0» ستستثمر ما يناهز 750 مليون درهم في حلول التكنولوجيا المتقدمة، كما حددت الوزارة ودعمت 14 مصنعاً وطنياً وعالمياً عاملاً في الدولة ضمن فئة المنارات الصناعية كمنشآت رائدة في تبني تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.

نظرة عالمية

ويعزز هذا التصنيف الدولي الجديد، النظرة العالمية لدولة الإمارات في المجال التكنولوجي وتبني التقنيات المتطورة، ويأتي في ظل مبادرات تكنولوجية تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة من أبرزها برنامج التحول التكنولوجي. ويهدف البرنامج إلى إطلاق 1000 مشروع تكنولوجي نوعي بحلول العام 2031، وزيادة قيمة صادرات المنتجات التكنولوجية بنحو 15 مليار درهم سنوياً، وإضافة 110 مليارات درهم إلى الناتج المحلي الإجمالي سنوياً.

تصنيف

وصنفت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدوUNIDO» دولة الإمارات، في المرتبة الأولى عربياً في تقرير الأداء الصناعي التنافسي لعام 2022، والذي حققت خلاله الدولة قفزات كبيرة خلال السنوات السبع الماضية بصعودها من المرتبة 51 في العام 2015، إلى المرتبة 31 في العام 2022.

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