ماكلوكلين يفوز بجائزة لؤلؤة سوق السفر

المصدر: دبي- البيان

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فاز كولم ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة، بـ «جائزة لؤلؤة سوق السفر العربي» التي أطلقها السوق لمرة واحدة تكريماً لإسهامات ماكلوكلين البارزة في قطاع السفر.

ووجه المعرض الدعوة إلى ماكلوكلين لإجراء حوار معه حول مسيرة سوق دبي الحرة على مدى 40 عاماً حافلةً بالتألق والنجاح في قطاع تجزئة السفر. وتسلم ماكلوكلين الجائزة من دانييل كورتيس، مديرة المعرض.

وقال ماكلوكلين: أشكر منظمي المعرض على هذا التكريم الذي جاء تتويجاً لجهود فريق العمل للارتقاء بالسوق الحرة والإسهام بنجاحها.. نجاحٌ ما كان ليتحقق لولا الدعم الكبير والدائم لسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس الإدارة».

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