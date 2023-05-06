27 وفداً دبلوماسياً لمنصة شرطة دبي بسوق السفر

المصدر: دبي- البيان

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استقبلت القيادة العامة لشرطة دبي، خلال منصتها المشاركة في معرض سوق السفر العربي، 27 وفداً دبلوماسياً، يمثلون دولاً عربية وأجنبية.

وأكد العميد خلفان عبيد الجلاف، مدير إدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، أن المنصة شهدت إقبالاً كبيراً من الزوار للتعرف عن قرب إلى خدمات شرطة دبي، والانضمام إلى الورش التثقيفية والتوعوية الخاصة بخدمات شرطة دبي السياحية.

وأوضح أن الوفود التي قدمت للاطلاع على الخدمات كانت من ألبانيا، وأستراليا، ورواندا، والفلبين، والولايات المتحدة واليابان، وصربيا، وإيطاليا، وبلجيكا، وآيرلندا وغيرها، حيث اطلعت على 12 خدمة ومشاركة، شملت خدمة الشرطة السياحية، وخدمة أبحر بأمان، ومتحف شرطة دبي، وبطاقة إسعاد، ومركز المرونة، ومنتجات النزلاء، وفريق الشجعان التابع لمركز شرطة حتا، ونظام المفقودات والمعثورات، وتطبيق شرطة دبي الذكي وفريق العسس، والدراجات الهوائية، والدوريات الأمنية السياحية.

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