تألق كبير لطيران الإمارات في سوق السفر

المصدر: دبي - البيان

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اختتمت طيران الإمارات بنجاح كبير مشاركتها في الدورة الثلاثين من معرض سوق السفر العربي، حيث استقبلت في جناحها بالمعرض أكثر من 16 ألف زائر، أقبلوا على تجربة منتجاتها وخدماتها المتميّزة.

وعقد مسؤولو الناقلة أكثر من 300 اجتماع مع شركاء الصناعة والتجارة وممثلي وسائل الإعلام، بالإضافة إلى إبرام وتجديد العديد من الشراكات مع ناقلات جوية وهيئات سياحية عبر شبكة خطوطها العالمية.

وتشرفت طيران الإمارات باستقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، والشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي. كما استقبلت طيران الإمارات في جناحها في اليوم الثالث لمعرض سوق السفر العربي سمو الشيخ عمّار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان.

ويمثل الإقبال الكبير للزوار، الذين جربوا منتجات طيران الإمارات في جمع الدرجات، دليلاً آخر على جاذبية التجربة الحقيقية. وعرضت الناقلة مرة أخرى مجموعتها الكاملة من التجارب على متن الطائرة، بما في ذلك جناح في الدرجة الأولى المغلق بالكامل على بوينغ 777-300ER، ومقاعد درجة الأعمال على بوينغ 777، وأحدث نسخة من الصالون الجوي على طائرات إيرباص A380، بالإضافة إلى المنتجات الحصرية الأخرى، مثل حمّام الشاور سبا للدرجة الأولى، وأحدث نسخة من مقاعد الدرجة السياحية على طائرات A380. وعرضت طيران الإمارات مبادرات الاستدامة . كما أنتج غاليري الذكاء الاصطناعي أكثر من 800 عمل فني شخصي ملهمٍ للسفر.

تعاون

ووقعت طيران الإمارات اتفاقيات مع 8 هيئات سياحية، أبرزها هيئة البحرين للسياحة والمعارض، ووزارة السياحة الإندونيسية والمكتب الوطني المغربي للسياحة، وهيئة السياحة في زيمبابوي، وسياحة سيشيل، هيئة موريشيوس للترويج السياحي، ومكتب ترويج السياحة السريلانكي، وسياحة زامبيا.

كما وقعت طيران الإمارات مذكرة تفاهم مع الاتحاد للطيران لتزويد المسافرين بخيارات إضافية لمسار رحلاتهم عند زيارة الإمارات، بهدف تعزيز السياحة من الأسواق الرئيسية من خلال تمكين الزوار من تجربة أكثر من وجهة في مسار رحلة واحد. وفي اليوم الثاني من المعرض، كان رئيس طيران الإمارات السير تيم كلارك، ضيفاً رئيسياً في مؤتمر على هامش المعرض تحدث فيه عدد من المتخصصين، عارضاً استراتيجية الناقلة ونمو أعمالها على المدى الطويل.

وخلال المعرض، توجت طيران الإمارات للسنة العاشرة على التوالي بلقب «أفضل ناقلة جوية في العالم» ضمن جوائز «بيزنس ترافيللر ميدل إيست»، إضافة إلى جوائز «أفضل درجة سياحية ممتازة» و«أفضل درجة أولى» و«أفضل صالة مطار للدرجة الأولى».

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