تنويه مهم لأصحاب المنشآت العاملة في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة

المصدر: البيان

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أعلنت وزارة الاقتصاد أنه تم البدء في "عملية جمع بيانات تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب" لقطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة الخاضعة تحت رقابتها".

وقالت الوزارة في حسابها على تويتر إنه تم إرسال بريد إلكتروني يحتوي على رابط للتسجيل والبدء في العملية باللغتين العربية أو الانجليزية لجميع أصحاب منشآت الأعمال والمهن غير المالية المحددة.

علماً بأن المشاركة إلزامية وستخضع المنشأة لجزاءات في حالة عدم المشاركة أو وجود بيانات غير صحيحة.

ملاحظة

وأضافت الوزارة "إذا كانت منشأتكم من ضمن قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة (باستثناء المحامين والمهن القانونية) ولم تتلق إشعار عملية جمع بيانات تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب يرجى التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني التالي: amlra@economy.ae وإرسال نسخة من الرخصة التجارية والهوية الإماراتية الخاصة بمسؤول الامتثال لديكم".

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