494 مليون إيرادات «إمباور» خلال الربع الأول من عام 2023 بنمو 6%

المصدر: البيان

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أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع «إمباور»، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، المدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز (EMPOWER) والرقم الدولي الموحد للأوراق المالية (ISIN: AEE01134E227)، اليوم عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2023، مسجلة إيرادات بلغت قيمتها 494 مليون درهم إماراتي وأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 284 مليون درهم إماراتي.

نمو استثنائي مدعوم بمحركات أساسية

خلال الأشهر الإثني عشرة الماضية، بلغت الإيرادات الموحدة لمؤسسة «إمباور» 2.82 مليار درهم إماراتي (من أبريل 22 إلى مارس 23) مقارنة بـ 2.53 مليار درهم إماراتي (من أبريل 21 إلى مارس22)، بنموًا مميزاً بلغت نسبتة 11.5%. وبلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للفترات ذاتها 1.40 مليار درهم (من أبريل 22 إلى مارس 23) مقارنة بـ 1.26 مليار درهم (من أبريل 21 إلى مارس 22)، بنسبة نمو 11.1%.

خلال الربع الأول من عام 2023، نمت إيرادات «إمباور» والأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 6.0% و 8.2% على التوالي. وارتفع صافي الربح الأولي خلال الفترة ذاتها بنسبة بلغت 5.7% ليصل إلى 191.6 مليون درهم. ويخضع صافي الربح الأولي هذا للتسوية، لاحتساب الرافعة المالية السابقة للاكتتاب وإظهار الأداء الفصلي القابل للمقارنة، وعلى أساس صافي الربح المطلق، فقد سجلت إمباور صافي ربح بلغ 167.4 مليون درهم.

وتعود نتائج النمو الإستثنائي خلال الربع الأول من هذا العام الى الارتفاع الكبير في الطلب على خدمات «إمباور» لتبريد المناطق في مختلف مناطق دبي، لا سيما من العديد من المشاريع الجديدة والمتعددة الاستخدامات المضافة حديثًا لمحفظة «إمباور» بالإضافة الى النمو في حجم الطاقة الإنتاجية والتشغيلية خلال الربع الأول من العام الجاري.

كما يعود النمو في عام 2023 بشكل أساسي إلى ارتفاع الإيرادات المتكررة والمستدامة المتأتية من انتعاش مختلف الأنشطة والأسواق الاقتصادية في دبي وفي مقدمتها القطاع العقاري الذي يمثل محور عمل ونشاط المؤسسة.

أهم التطورات خلال الربع الأول من 2023

خلال الربع الأول من العام الجاري وقعت «إمباور» عدة اتفاقيات حصرية خلال الربع الأول من 2023، الأولى في فبراير 2023 مع «مدينة دبي الملاحية» لتزويد مشاريعها بطاقة تبريد تتجاوز الـ 63 ألف طن والثانية في شهر مارس 2023 مع «شوبا العقارية» لتزويد مشروع «شوبا هارتلاند» بـ 17 ألف طن تبريد بالإضافة الى توقيع اتفاقيات مباني أخرى في مختلف أنحاء إمارة دبي بما في ذلك الخليج التجاري وقرية جميرا الدائرية ودبي لاند ومدينة دبي للاستوديوهات ومركز دبي المالي العالمي و أبراج بحيرات الجميرا وبرشا هايتس حيث بلغ إجمالي طاقة التبريد لهذه الاتفاقيات 24 ألف طن تبريد. كما قامت «إمباور» بتشغيل محطة «دبي لاند» والتي تصل قدرتها الإنتاجية إلى 47 ألف طن تبريد، والتي ستخدم سكان مجمع «دبي لاند ريزيدنس».



قال سعادة أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ «إمباور»: تأتي نتائج الربع الأول من العام الجاري لترسخ مكانة المؤسسة على أكثر من صعيد وترسيخ صدارتها في أسواق تبريد المناطق عالمياً، وتأكيد مقدرتها الفائقة على تلبية الطلب على خدمات تبريد المناطق بمعايير تفوق نظيرتها العالمية مهما كان حجمه أو توقيته أو موقعه الجغرافي وصولاً إلى ترسيخ حضورها القوي والفاعل في إقناع المستثمرين في سوق دبي المالي على صعيد مقدرتها في مواصلة تحقيق النمو في الإيرادات والارباح المستدامة".

وأكد بن شعفار،" على عزم «إمباور» مواصلة اقتناص الفرص الاستثمارية في السوق، وديمومة ادائها المميز لضمان عوائد مجزية ومستدامة للمساهمين، ومواصلة خطط الاستثمار في محفظة أصولها، وبنيتها التحتية لتخدم الطلب المتزايد في سوق تبريد مناطق دبي بالكامل".

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