«سوق السفر» يحقق نجاحاً استثنائياً

المصدر: (دبي - البيان)

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أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، أن الزيادة المطردة في عدد المشاركات والزوار في معرض سوق السفر العربي تعكس مكانة دبي الرائدة في خريطة السياحة العالمية وتنامي دورها في تنشيط حركة السياحة والسفر الدولية.

جاء ذلك خلال زيارة سموه أمس للمعرض في يومه الختامي، والذي شهد مشاركة أكثر من 2000 عارض وممثل من أكثر من 150 دولة، بزيادة لافتة في عدد الجهات المشاركة بنسبة 27 % على نسخة العام الماضي. وأثنى سموه خلال الزيارة على حجم المشاركات العالمية في الحدث الأول على مستوى المنطقة في مجال السفر والسياحة والضيافة، وتوقف خلال جولته في المعرض عند عدد من أجنحة الجهات العارضة، وأجنحة الدوائر والجهات المحلية المشاركة.

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