دبي مقراً لشركة ناشئة للتكنولوجيا المالية

المصدر: (دبي - البيان)

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تواصل دبي استقطابها للشركات والمهارات من حول العالم، كوجهة مدعمة بالبنية التحتية تكنولوجياً، وكمركز للعديد من الصناعات المالية.

وافتتحت شركة «لانيستار» الناشئة للتكنولوجيا المالية، ومقرها المملكة المتحدة، مكتباً جديداً لها في دبي، إلى جانب مكتب آخر في البرازيل. وبحسب ما تداولته وسائل إعلام، فإن الهدف من الخطوة الأخيرة يأتي لتوسيع تواجد الشركة العالمية في 3 قارات. ووفقاً لموقع «فين - بولد» الذي يتابع أداء واتجاهات القطاعات المالية عالمياً، تخطط «لانيستار» للاستفادة من الوصول المباشر إلى الجماهير في الشرق الأوسط، عبر دبي، في أحد الأقاليم التي تعد من أهم مراكز تطوير التكنولوجيا المالية والتقنيات المالية البديلة، لتموضع نفسها ضمن مناطق صناعية رئيسية.

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